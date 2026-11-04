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Mișcare de amploare pe scena internațională. China, în contact cu SUA și Rusia pentru o întâlnire între liderii celor trei puteri

Mișcare de amploare pe scena internațională. China, în contact cu SUA și Rusia pentru o întâlnire între liderii celor trei puteriVladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

China a confirmat oficial că menține legătura cu Statele Unite ale Americii și cu Federația Rusă în vederea organizării unei întâlniri de nivel înalt între președinții Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute la Beijing, semnalând posibilitatea unui eveniment diplomatic major pe scena internațională, conform AFP.

Mișcare de amploare pe scena internațională. China, în contact cu SUA și Rusia pentru o întâlnire între liderii celor trei puteri

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez al Afacerilor Externe, Mao Ning, a oferit detalii despre stadiul consultărilor diplomatice actuale.

”China este în contact cu părţile respective pe tema unei întâlniri între şefii de stat chinez, rus şi american”, a anunţat într-o conferinţă de presă obişnuită o purtătoare de cuvînt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

Trump

Trump. Sursa foto: Captură video

Reuniunea APEC reprezintă cadrul propice pentru discuții

Declarația reprezentantei Beijingului a survenit în urma unei întrebări privind posibilitatea organizării acestui summit în marginea unui important eveniment regional preconizat să aibă loc în perioada următoare. China va fi gazda summitului liderilor din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pentru 18 și 19 noiembrie.

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Organizația APEC include 21 de state membre, printre care se numără China, Statele Unite și Rusia. Această structură oferă contextul diplomatic ideal pentru întrevederi bilaterale sau tripartite între liderii celor mai influente națiuni ale lumii.

Putin

Putin / sursa foto: arhiva EVZ

Pregătiri diplomatice și tensiuni geopolitice

Ideea unei întrevederi în format tripartit între Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin a fost vehiculată intensiv în ultimele săptămâni. Administrația de la Moscova a semnalat anterior deschiderea pentru un astfel de dialog, Kremlinul indicând încă din 21 octombrie că se efectuează demersuri pregătitoare pentru acest summit tripartit.

În același timp, perspectiva unei reconcilieri sau a unor negocieri directe între marile puteri generează preocupări majore la Kiev. Ucraina, confruntată cu conflictul militar declanșat de Rusia, urmărește cu atenție aceste evoluții diplomatice, existând temeri privind posibilitatea unor înțelegeri geopolitice convenite de marile puteri fără consultarea conducerii ucrainene.

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