Relațiile diplomatice dintre București și Moscova trec printr-un un nou episod tensionat. Ambasadorul României în Federația Rusă, Cristian Istrate, a fost chemat oficial la sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova. Anunțul a fost făcut public de purtătoarea de cuvânt a instituției ruse, Maria Zaharova, conform informațiilor transmise de agenția de presă Interfax.

Convocarea diplomatului român reprezintă un răspuns direct al Kremlinului la acțiunile recente întreprinse de autoritățile de la București. Partea rusă a semnalat clar că această întâlnire este destinată comunicării unor contramăsuri concrete.

„Ambasadorul român a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi informat despre măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanţa”, a declarat oficialul.

Această mutare vine ca o replică la hotărârea radicală adoptată de oficialii români la finalul primăverii trecute, când activitatea reprezentanței diplomatice ruse de la malul mării a fost stopată definitiv.

Măsurile radicale ale Bucureștiului au fost adoptate la sfârşitul lunii mai, după ce preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a declarat pe consulul rus la Constanţa persona non grata şi a anunţat închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse din acest oraş.

Decizia de la cel mai înalt nivel al statului român a fost impusă de un eveniment de securitate deosebit de grav, petrecut pe teritoriul național. Mai exact, o dronă s-a prăbuşit peste un imobil rezidenţial din Galaţi în noaptea de 29 mai şi a explodat, provocând un incendiu. Două persoane au fost rănite în urma acestui incident aviatic.

Reacția autorităților române a fost fermă și imediată, responsabilitatea fiind plasată direct în sarcina Moscovei, în contextul conflictului regional de lungă durată din țara vecină.

„Am avut (...) un incident grav în care doi cetăţeni români au fost răniţi şi întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o ţară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Faţă de această situaţie, consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persona non grata şi Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa se va închide”, a declarat cu acel prilej preşedintele Nicuşor Dan.

În paralel cu măsurile luate pe plan local și cu expulzarea consulului, Ministerul Afacerilor Externe al României a acționat pe canale oficiale la București. În acelaşi timp, ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe al României pentru a i se aduce la cunoștință protestul oficial al statului român.