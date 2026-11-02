Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru cetățenii români aflați în Belgia sau care intenționează să ajungă în această țară. Marți, 3 noiembrie, sunt programate proteste de amploare la Bruxelles, care ar putea perturba circulația, în special în cartierul european și în apropierea gării Gare du Nord.

Românii care se află în Bruxelles sau urmează să călătorească în capitala Belgiei trebuie să ia în calcul posibile perturbări ale traficului, în contextul manifestațiilor programate pentru marți.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află pe teritoriul Belgiei, tranzitează această țară sau intenționează să ajungă acolo.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, manifestațiile ar putea provoca probleme de circulație în mai multe zone ale capitalei belgiene.

Cele mai importante perturbări sunt anticipate în cartierul european și în zona Gare du Nord, unde sunt anunțate mișcări de protest de amploare.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Bruxelles la următoarele numere de telefon:

+32(0)23475338

+32(0)23441658

+32(0)23436935

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center. Pentru situațiile dificile, speciale sau care necesită intervenție urgentă, românii pot suna la numărul de urgență al Ambasadei României la Bruxelles: +32(0)497428663.

MAE le recomandă cetățenilor români să consulte informațiile disponibile pe site-ul Ambasadei României la Bruxelles, bruxelles.mae.ro, precum și pe pagina oficială a ministerului, www.mae.ro. De asemenea, românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia au acces la informații și recomandări pentru deplasările în afara țării.

Una dintre principalele manifestații programate pentru marți, 3 noiembrie, la Bruxelles este organizată de sindicatele pompierilor din mai multe țări europene. Potrivit publicației belgiene BRUZZ, între 1.000 și 1.500 de persoane sunt așteptate să participe la protestul care va începe la ora locală 11:00, în zona gării Gare du Nord. Manifestanții vor porni spre Tour & Taxis, iar circulația rutieră va fi restricționată pe traseul acestora.

Pompierii solicită suplimentarea personalului, îmbunătățirea condițiilor de muncă și investiții mai mari în serviciile de intervenție. Protestul are loc în contextul în care numărul pompierilor profesioniști din Europa a scăzut de la 390.600 în 2024 la 372.400 în 2025, potrivit datelor prezentate de federația sindicală europeană. La manifestație vor participa și reprezentanți ai sindicatelor belgiene, inclusiv ai serviciului de pompieri din Bruxelles.

Tot marți, în cartierul european al capitalei belgiene, este programat un protest al lucrătorilor din agricultură, organizat de Federația Europeană a Sindicatelor din Alimentație, Agricultură și Turism (EFFAT). Manifestația se va desfășura în Place Jean Rey, între orele 14:00 și 16:00, ora locală, iar organizatorii cer menținerea regulilor europene care condiționează acordarea subvențiilor agricole de respectarea drepturilor angajaților. Potrivit calendarului Consiliului Uniunii Europene, la această acțiune sunt așteptați aproximativ 500 de participanți.