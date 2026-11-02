Negocierile intensificate pe tema noului cadru bugetar au generat tensiuni majore în cadrul coaliției de guvernare din Belgia. În lipsa unui consens clar între partenerii de majoritate, prim-ministrul Bart De Wever s-a deplasat la Palatul Regal pentru a-și prezenta oficial demisia în fața suveranului. Suveranul belgian a decis să amâne o hotărâre definitivă și a stabilit o nouă întrevedere cu șeful executivului pentru sfârșitul săptămânii, conform AFP.

În urma evoluțiilor din scena politică de la Bruxelles, reprezentanții casei regale au transmis poziția oficială a monarhului cu privire la blocajul instituțional creat.

"Regele lasă deocamdată decizia în aşteptare şi va începe încă de mâine consultări cu preşedinţii diferitelor partide partenere ale majorităţii. Regele deplânge lipsa unui acord menit să înzestreze ţara cu un buget credibil şi la înălţimea provocărilor actuale", a subliniat Palatul Regal.

Oficialii au insistat asupra necesității unei rezolvări rapide pentru a evita instabilitatea prelungită a statului.

Belgia "nu-şi poate permite o criză politică prelungită. Regele face apel, prin urmare, la simţul responsabilităţii fiecăruia şi îndeamnă toate părţile implicate să pună pe primul plan interesul general şi spiritul de compromis. Prim-ministrul va fi primit din nou de către Regele vineri", a adăugat Palatul într-un comunicat.

Discuțiile purtate în noaptea de duminică spre luni nu au condus la un compromis privind planificarea bugetară a țării pe termen lung. Punctul central al divergențelor îl reprezintă planul propus de premier, care implică o ajustare financiară de 10 miliarde de euro până la finalul deceniului actual. Tensiunile curente amintesc de un scenariu similar petrecut în urmă cu un an, când încercarea de demisie a liderului flamand a fost respinsă de Regele Filip.

Coaliția de centru-dreapta, structurată pe baza a cinci formațiuni politice, încearcă să aducă deficitul public sub pragul de 5% din PIB. Planul de redresare mizează pe diminuarea cheltuielilor în sectoare cheie, precum sănătatea, dar și pe ajustarea unor taxe indirecte.

Măsurile avansate de premier privind modificarea TVA au întâmpinat o opoziție fermă din partea Mișcării Reformiste. Partidul liberal francofon refuză orice creștere a presiunii fiscale pe considerentul că o astfel de decizie ar accentua ritmul de creștere al prețurilor de consum.

Pe lângă disensiunile din interiorul executivului, contextul este complicat de acțiunile de protest organizate de sindicate împotriva pachetului de austeritate. În pofida incertitudinilor, Bart De Wever a evitat până în prezent opțiunea de a recurge la un buget de avarie bazat pe sistemul celor 12 pătrimi provizorii prevăzut de legislația națională.