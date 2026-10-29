Economie

Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei după rectificarea bugetului pe 2026

Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei după rectificarea bugetului pe 2026Deficit excesiv, Bulgaria / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Deficitul bugetar al României se majorează cu aproximativ 3,5 miliarde de lei în urma rectificării bugetare, în condițiile în care veniturile statului scad mai mult decât cheltuielile. Modificările sunt prevăzute în proiectul de ordonanță de urgență publicat joi de Ministerul Finanțelor.

Veniturile scad cu 4,7 miliarde de lei

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, veniturile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu 4,707 miliarde de lei. În același timp, cheltuielile bugetului general consolidat scad cu 1,201 miliarde de lei.

„Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu suma de 4.707,4 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu suma de 1.201,7 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 3.505,6 milioane lei”, se menționează în document.

Deficitul bugetar ajunge la 6,24% din PIB

Conform proiectului, deficitul bugetului general consolidat calculat în termeni cash reprezintă 6,24% din produsul intern brut (PIB).

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Rectificarea bugetară pentru anul 2026 este prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor.

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