Deficitul bugetar al României se majorează cu aproximativ 3,5 miliarde de lei în urma rectificării bugetare, în condițiile în care veniturile statului scad mai mult decât cheltuielile. Modificările sunt prevăzute în proiectul de ordonanță de urgență publicat joi de Ministerul Finanțelor.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, veniturile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu 4,707 miliarde de lei. În același timp, cheltuielile bugetului general consolidat scad cu 1,201 miliarde de lei.

„Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu suma de 4.707,4 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu suma de 1.201,7 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 3.505,6 milioane lei”, se menționează în document.

Conform proiectului, deficitul bugetului general consolidat calculat în termeni cash reprezintă 6,24% din produsul intern brut (PIB).

Rectificarea bugetară pentru anul 2026 este prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor.