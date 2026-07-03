GoDaddy, cel mai mare furnizor de domenii de internet din lume, contestă în instanță noile reguli impuse de autoritățile judiciare din India pentru combaterea site-urilor care folosesc ilegal numele unor branduri celebre, potrivit agentiei Reuters.

Compania susține că măsurile, deși urmăresc reducerea fraudelor online, ar putea afecta milioane de proprietari legitimi de site-uri și ar avea consecințe la nivel global.

Disputa apare într-un moment în care India încearcă să limiteze amploarea criminalității cibernetice. Potrivit datelor oficiale, în 2024 autoritățile au primit aproximativ 2,4 milioane de plângeri privind presupuse fraude online, cu pierderi estimate la 2,4 miliarde de dolari.

Creșterea rapidă a utilizării internetului și a telefoanelor inteligente a fost însoțită de o înmulțire a site-urilor care imită branduri cunoscute pentru a înșela utilizatorii.

Cazul are la bază mai multe procese deschise încă din 2019 de companii naționale și internaționale, printre care Amazon, McDonald's, Microsoft, Xiaomi și Colgate-Palmolive.

Acestea au reclamat existența unor site-uri false care foloseau denumiri și identități vizuale asemănătoare pentru a induce în eroare consumatorii.

În decembrie 2025, o instanță din New Delhi a dispus blocarea a peste 1.100 de domenii considerate frauduloase. În plus, judecătorul a introdus o serie de obligații noi pentru companiile care vând domenii de internet.

Printre cele mai importante măsuri se numără eliminarea protecției gratuite a datelor personale ale proprietarilor de domenii, obligativitatea furnizării informațiilor de înregistrare în maximum 72 de ore oricărei persoane care demonstrează un „interes legitim” și interzicerea înregistrării unor domenii care reprezintă variante ale mărcilor comerciale protejate.

Potrivit documentelor depuse la Curtea Superioară din Delhi și consultate de Reuters, GoDaddy susține că noile obligații expun utilizatorii legitimi unor riscuri serioase privind protecția datelor personale.

Compania afirmă că eliminarea protecției implicite a informațiilor de contact ar putea face publice numele, adresele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale proprietarilor de site-uri, crescând riscul de hărțuire, urmărire sau atacuri informatice.

GoDaddy mai argumentează că administratorii de domenii nu au posibilitatea practică de a decide cine are un „interes legitim” pentru solicitarea datelor personale și avertizează că obligația impusă de instanță este dificil de aplicat.

În documentele depuse la dosar, compania susține că domeniile de internet funcționează la nivel global, iar aplicarea unor astfel de restricții într-o singură jurisdicție ar putea avea efecte asupra întregului sistem internațional de administrare a domeniilor.

GoDaddy afirmă că decizia instanței intră în conflict atât cu legislația indiană privind protecția datelor, cât și cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al Uniunii Europene, care promovează principiul „privacy by default”, adică protejarea implicită a datelor personale.

Farzaneh Badii, cercetător specializat în guvernanța internetului, a declarat pentru Reuters că publicarea datelor proprietarilor de domenii ar putea afecta în special jurnaliști, activiști, mici antreprenori și persoane fizice, fără a împiedica în mod real activitatea celor implicați în fraude.

Un alt punct contestat de GoDaddy privește interzicerea înregistrării unor domenii care conțin variante ale mărcilor comerciale protejate.

Compania susține că o astfel de abordare este prea largă și poate bloca utilizarea unor cuvinte obișnuite. În documentele depuse în instanță este oferit exemplul numelui „McDonald”, despre care GoDaddy afirmă că este un nume de origine scoțiană și nu ar trebui rezervat exclusiv companiei McDonald's în toate variantele sale.

De asemenea, firma arată că protejarea tuturor variantelor unor mărci precum „HUL”, divizia indiană a Unilever, ar putea afecta numeroase cuvinte din limba engleză care conțin aceeași succesiune de litere.

Autoritățile indiene susțin însă că măsurile sunt necesare pentru combaterea criminalității informatice.

Ministrul de Interne, Amit Shah, a declarat în acest an că o persoană devine victima unei infracțiuni cibernetice la fiecare 37 de secunde în India și a avertizat că fenomenul riscă să devină o „criză națională” dacă nu sunt adoptate măsuri ferme.

Documente depuse în instanță arată că Ministerul Tehnologiei Informației și Ministerul de Interne au susținut în fața judecătorilor necesitatea unor verificări mai stricte ale persoanelor care înregistrează domenii și acces rapid la datele de identificare în cadrul anchetelor.

GoDaddy, care administrează aproximativ 80 de milioane de domenii și deservește peste 20 de milioane de clienți la nivel mondial, nu este singura companie care contestă hotărârea. Și alți furnizori importanți de domenii, precum Namecheap și Hosting Concepts, au atacat decizia în instanță.

Curtea Superioară din Delhi urmează să analizeze apelurile pe 16 iulie. Hotărârea ar putea influența nu doar modul în care sunt administrate domeniile de internet în India, ci și practicile industriei la nivel internațional, într-un context în care autoritățile încearcă să găsească un echilibru între combaterea fraudelor online și protejarea vieții private a utilizatorilor.