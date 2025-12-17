Finala MasterChef România 2025. Cine a câștigat marele premiu

Sezonul 10 al show-ului culinar MasterChef România, difuzat pe Pro TV, și-a desemnat marți seară marele câștigător. După o finală plină de emoție și provocări, Cosmina Boboc a obținut titlul de MasterChef România 2025, alături de premiul în valoare de 75.000 de euro.

Cei trei finaliști care au luptat până în ultima etapă au fost Cosmina Boboc, Ștefan Măchiță și Florentin Drăgoiu. După ce au fost testați intens de jurații Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, decizia finală a fost unanimă: Cosmina Boboc a impresionat cel mai mult prin creativitatea și tehnica sa culinară.

„Nu credeam vreodată că o să ajung aici. Nu îmi imaginam vreodată că voi ajunge chiar până în finală. Vă mulțumesc tuturor care ați făcut posibilă această schimbare!”, a declarat Cosmina imediat după ce a fost anunțată câștigătoare.

Semifinală spectaculoasă la Operă

Pe locul al doilea s-a clasat Ștefan Măchiță, care și-a arătat bucuria pentru performanța colegei sale: „E o onoare că am ajuns până în finală. Sunt extrem de fericit pentru Cosmina”. Florentin Drăgoiu a încheiat competiția pe poziția a treia, declarând: „Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc minunatei echipe care m-a ajutat să ajung până aici! Sunt recunoscător pentru tot! Cel mai bun dintre cei doi să câștige!”

Finala a urmat unei semifinale spectaculoase, desfășurate la Opera Națională București, unde concurenții au gătit inspirându-se din universul Fantomei de la Operă. În urma probelor decisive, Ariane Dărăban a părăsit competiția, ratând astfel șansa de a ajunge în marea finală.

Ediția de marți seară a înregistrat cifre impresionante de audiență: între orele 20:28 și 23:31, PRO TV a obținut 6,6 puncte de rating și 21,8% cotă de piață în rândul publicului național cu vârste între 21 și 54 de ani, depășind semnificativ postul clasat pe locul doi.

Pe lângă marele premiu, publicul a ales și câștigătorul premiului de originalitate, în valoare de 10.000 de euro. După voturile telespectatorilor, acesta a fost Horia Petrovanu, care a declarat emoționat: „Vă mulțumesc din suflet! Sunt copleșit. Haideți să trăim frumusețea vieții în simplitatea ei”.

Prezentatoarea show-ului, Gina Pistol, a avut și ea un mesaj emoționant pentru finaliști: „Seara asta este despre ei. Trei bucătari amatori, trei oameni speciali, trei români frumoși. Ei sunt cei mai buni din miile de oameni veniți la preselecții. Am trăit fiecare etapă alături de voi și am văzut ce înseamnă ambiția și puterea pasiunii adevărate”.