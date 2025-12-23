Economie

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României: ”Constanța poate deveni platformă pentru reconstrucția Ucrainei”

Comentează știrea
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României: ”Constanța poate deveni platformă pentru reconstrucția Ucrainei”Portul Constanța. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Invitat la Forumul Oamenilor de Afaceri, eveniment anual organizat de Universitatea „Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu CCINA Constanța, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a identificat mai multe oportunități de dezvoltare a afacerilor din Constanța în perioada următoare. Aceste oportunități sunt date pe de o parte de zonele adiacente Portului Constanța, dar și de viitoarea etapă de reconstrucție a Ucrainei.

 

Constanța, platformă pentru reconstrucția Ucrainei

Președintele CCIR, Mihai Daraban, consideră că zona Constanța va deveni o platformă importantă pentru viitoare reconstrucție a Ucrainei.

„Cel puțin o platformă de unde să plece, să zicem, de unde să pornească principalele investiții în reconstrucția Ucrainei. Probabil, așa cum ne aducem aminte, Iordania a fost platformă pentru reconstrucția Irakului, probabil așa vom fi noi și polonezii, dar noi într-o măsură, zic eu, mai semnificativă, având port la Marea Neagră și putând aproviziona cu cantități foarte mari de marfă piața ucraineană – mă refer la zona construcțiilor, dacă vreți, unde una e să duci un vapor și alta e să duci câteva garnituri de tren, adică totdeauna transportul naval va fi pe primul loc”, a precizat președintele CCIR, Mihai Daraban.

Permise de conducere de model nou în Republica Moldova. Documente cu cod QR, recunoscute după standardele UE
Permise de conducere de model nou în Republica Moldova. Documente cu cod QR, recunoscute după standardele UE
Legea pensiilor private, adoptată de Camera Deputaților. Cum ne vom primii banii
Legea pensiilor private, adoptată de Camera Deputaților. Cum ne vom primii banii
Port Constanța

Port Constanța. Sursa foto: dreamstime.com

Constanța, județul cu cea mai mare complexitate economică din România

Mihai Daraban își dorește o dezvoltare a industriei prelucrătoare în județul Constanța.

„Avem zonele acestea adiacente Portului Constanța. Așteptăm ca Portul Constanța – cele 3 zone de dezvoltare – să fie cumva scoase pe piața internațională, mă refer la Insulă, la Molul III, Molul IV, construcții hidtrotehnice ample și scumpe pe care nici PNRR-ul, nici alte instrumente bugetare nu le pot satisface. Și atunci trebuie accesată și piața internațională cu curaj, pentru că sunt țări cum ar fi Coreea de Sud, Japoinia, deci țări G20 din afara Uniunii Europene interesate în a pune piciorul logistic într-o zonă cum este Constanța, având în vedere de exemplu că Portul Pireu a fost luat de chinezi”, a spus Mihai Daraban.

Președintele CCIR apreciază că există mai multe perspective de dezvoltare economică a județului Constanța, lăsând la o parte perspectivele adiacente proiectului Neptun Deep.

„Constanța rămâne, fără îndoială, proababil având în vedere și centrala atomică, și rafinărie, și ciment, și șantiere navale, și port, probabil rămâne județul cu cea mai mare complexitate economică din România. Sper să revenim pe locul 2 așa cum eram odată, eram al doilea județ al țării după București”, a subliniat Mihai Daraban, care a adăugat că, din păcate, deciziile politice de la nivelul județului nu au reușit să transforme Constanța într-o forță economică, așa cum s-a întâmplat la Cluj.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:35 - Bugetul Camerei Deputaților 2026. Cât vor cheltui parlamentarii români
14:23 - Permise de conducere de model nou în Republica Moldova. Documente cu cod QR, recunoscute după standardele UE
14:15 - Ministerul Economiei schimbă mecanismul de selecție pentru târgurile de turism
14:02 - Legea pensiilor private, adoptată de Camera Deputaților. Cum ne vom primii banii
13:52 - Celebrul șahist și opozant Garry Kasparov, arestat în lipsă de regimul Putin
13:47 - Delegația română din S&D, în prima linie pentru fermierii români: Acordul Mercosur, amânat după protestele de la...

HAI România!

1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene

Proiecte speciale