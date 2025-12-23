Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României: ”Constanța poate deveni platformă pentru reconstrucția Ucrainei”

Invitat la Forumul Oamenilor de Afaceri, eveniment anual organizat de Universitatea „Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu CCINA Constanța, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a identificat mai multe oportunități de dezvoltare a afacerilor din Constanța în perioada următoare. Aceste oportunități sunt date pe de o parte de zonele adiacente Portului Constanța, dar și de viitoarea etapă de reconstrucție a Ucrainei.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, consideră că zona Constanța va deveni o platformă importantă pentru viitoare reconstrucție a Ucrainei.

Mihai Daraban își dorește o dezvoltare a industriei prelucrătoare în județul Constanța.

„Avem zonele acestea adiacente Portului Constanța. Așteptăm ca Portul Constanța – cele 3 zone de dezvoltare – să fie cumva scoase pe piața internațională, mă refer la Insulă, la Molul III, Molul IV, construcții hidtrotehnice ample și scumpe pe care nici PNRR-ul, nici alte instrumente bugetare nu le pot satisface. Și atunci trebuie accesată și piața internațională cu curaj, pentru că sunt țări cum ar fi Coreea de Sud, Japoinia, deci țări G20 din afara Uniunii Europene interesate în a pune piciorul logistic într-o zonă cum este Constanța, având în vedere de exemplu că Portul Pireu a fost luat de chinezi”, a spus Mihai Daraban.

Președintele CCIR apreciază că există mai multe perspective de dezvoltare economică a județului Constanța, lăsând la o parte perspectivele adiacente proiectului Neptun Deep.