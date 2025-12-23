Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României: ”Constanța poate deveni platformă pentru reconstrucția Ucrainei”
- Daniela Popescu
- 23 decembrie 2025, 13:07
Invitat la Forumul Oamenilor de Afaceri, eveniment anual organizat de Universitatea „Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu CCINA Constanța, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a identificat mai multe oportunități de dezvoltare a afacerilor din Constanța în perioada următoare. Aceste oportunități sunt date pe de o parte de zonele adiacente Portului Constanța, dar și de viitoarea etapă de reconstrucție a Ucrainei.
Constanța, platformă pentru reconstrucția Ucrainei
Președintele CCIR, Mihai Daraban, consideră că zona Constanța va deveni o platformă importantă pentru viitoare reconstrucție a Ucrainei.
„Cel puțin o platformă de unde să plece, să zicem, de unde să pornească principalele investiții în reconstrucția Ucrainei. Probabil, așa cum ne aducem aminte, Iordania a fost platformă pentru reconstrucția Irakului, probabil așa vom fi noi și polonezii, dar noi într-o măsură, zic eu, mai semnificativă, având port la Marea Neagră și putând aproviziona cu cantități foarte mari de marfă piața ucraineană – mă refer la zona construcțiilor, dacă vreți, unde una e să duci un vapor și alta e să duci câteva garnituri de tren, adică totdeauna transportul naval va fi pe primul loc”, a precizat președintele CCIR, Mihai Daraban.
Constanța, județul cu cea mai mare complexitate economică din România
Mihai Daraban își dorește o dezvoltare a industriei prelucrătoare în județul Constanța.
„Avem zonele acestea adiacente Portului Constanța. Așteptăm ca Portul Constanța – cele 3 zone de dezvoltare – să fie cumva scoase pe piața internațională, mă refer la Insulă, la Molul III, Molul IV, construcții hidtrotehnice ample și scumpe pe care nici PNRR-ul, nici alte instrumente bugetare nu le pot satisface. Și atunci trebuie accesată și piața internațională cu curaj, pentru că sunt țări cum ar fi Coreea de Sud, Japoinia, deci țări G20 din afara Uniunii Europene interesate în a pune piciorul logistic într-o zonă cum este Constanța, având în vedere de exemplu că Portul Pireu a fost luat de chinezi”, a spus Mihai Daraban.
Președintele CCIR apreciază că există mai multe perspective de dezvoltare economică a județului Constanța, lăsând la o parte perspectivele adiacente proiectului Neptun Deep.
„Constanța rămâne, fără îndoială, proababil având în vedere și centrala atomică, și rafinărie, și ciment, și șantiere navale, și port, probabil rămâne județul cu cea mai mare complexitate economică din România. Sper să revenim pe locul 2 așa cum eram odată, eram al doilea județ al țării după București”, a subliniat Mihai Daraban, care a adăugat că, din păcate, deciziile politice de la nivelul județului nu au reușit să transforme Constanța într-o forță economică, așa cum s-a întâmplat la Cluj.
