Președintele CJ Constanța, Florin Mitroi, renunță la demisie după discuția cu premierul Bolojan

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, din partea Partidului Național Liberal, a anunțat că renunță la demisie, potrivit unui anunț făcut de politician.

Florin Mitroi a anunțat că s-a răzgândit înainte de ultima ședință a Consiliului Județean Constanța din acest an.

Șeful CJ Constanța, Florin Mitroi, a declarat că există garanții din partea premierului Ilie Bolojan că marile proiecte ale județului Constanța vor fi finanțate pentru a fi realizate.

Decizia președintelui Consiliului Județean Constanța vine după vizita de vineri a primului ministru Ilie Bolojan, care a promis sprijin pentru proiectele importante din județul Constanța.

Printre acestea se numărăr Sala Polivalentă din orașul de la malul Mării Negre, Spitalul Mama și Copilul, Autostrada Techirghiol – Mangalia și Stadionul Gheorghe Hagi.

Reamintim că, pe 18 decembrie, Florin Mitroi a anunțat că demisionează de la conducerea Consiliului Județean, susținând că se simte îngrădit și presat.

„Ce avem de discutat la partid vom discuta la partid. Astăzi avem ședință nu pot decât să vă urez dumneavoastră și cetățenilor un sincer călduros La mulți ani, sărbători fericite și liniște în familie”, a spus politicianul atunci.

În mesajul transmis public, șeful CJ Constanța a explicat că decizia sa vine „din respect pentru cetățenii județului”. Mitroi a mai spus că, în aceste condiții, nu mai poate asigura rezultate concrete și beneficii reale pentru comunitate din poziția de președinte al CJ Constanța.

„Astăzi, mandatul meu de președinte al Consiliului Județean Constanța încetează prin renunțare la funcție. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toți cetățenii județului, indiferent că m-au susținut sau nu, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă.

Sunt siderat de dorința acerbă a unora de a ține județul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiții, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Și la fel de siderat sunt și de marea masă a oamenilor politici și a factorilor de decizie în administrație, care aleg să rămână indiferenți, doar ca să își păstreze funcția”.