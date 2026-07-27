Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat luni de Tribunalul Districtual Central din Seul la 18 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pentru trei ani, după ce instanța l-a găsit vinovat de încălcarea legislației electorale prin declarații false făcute în timpul campaniei prezidențiale din 2022, potrivit Reuters.

Decizia ar putea avea consecințe importante nu doar pentru fostul șef al statului, ci și pentru Partidul Puterii Populare, care riscă să fie obligat să returneze aproape 39,7 miliarde de woni (aproximativ 27,1 milioane de dolari) reprezentând cheltuieli electorale rambursate de Comisia Electorală Națională după victoria lui Yoon în alegerile prezidențiale.

Judecătorii au stabilit că Yoon Suk Yeol a făcut afirmații false în timpul campaniei din 2022, negând că ar fi prezentat un avocat unui fost funcționar fiscal și susținând că el și soția sa, fosta primă-doamnă Kim Keon Hee, nu l-au întâlnit pe șamanul Jeon Seong-bae.

Aceste relații au fost intens analizate în timpul campaniei electorale, iar procurorii au susținut că fostul președinte a încercat să reducă impactul acuzațiilor prin declarații neadevărate.

Instanța a acceptat argumentele acuzării, concluzionând că Yoon l-a prezentat pe avocat fostului oficial și că a avut o relație de lungă durată cu Jeon Seong-bae după ce l-a cunoscut prin intermediul soției sale.

În motivarea hotărârii, judecătorii au subliniat importanța declarațiilor făcute în campanie:

„Atunci când un candidat anunță personal informații false la evenimente publice cu impact mare, cum ar fi dezbateri și interviuri, efectul asupra luării deciziilor alegătorilor este foarte semnificativ.”

Procurorii solicitaseră o pedeapsă de doi ani de închisoare, argumentând că declarațiile lui Yoon au diminuat presiunea publică asupra acuzațiilor formulate în timpul cursei prezidențiale.

Fostul președinte a negat că ar fi comis vreo faptă ilegală, iar echipa sa juridică a anunțat că va ataca hotărârea cu apel.

Conform legislației electorale sud-coreene, partidele politice beneficiază de rambursarea cheltuielilor de campanie din fonduri publice dacă candidatul lor câștigă alegerile prezidențiale sau obține cel puțin 15% din voturi.

Dacă o condamnare definitivă atrage invalidarea rezultatului electoral, iar candidatul primește o pedeapsă cu închisoarea sau o amendă de cel puțin un milion de woni, partidul este obligat să restituie sumele primite de la stat.

În cazul lui Yoon Suk Yeol, o condamnare definitivă ar putea obliga Partidul Puterii Populare să restituie 39,7 miliarde de woni, echivalentul a aproximativ 27,1 milioane de dolari.

Dosarul privind încălcarea legii electorale nu este singura problemă juridică a fostului lider sud-coreean.

Yoon Suk Yeol este judecat și într-un dosar de insurecție, deschis după declararea legii marțiale în decembrie 2024. În februarie, o instanță inferioară l-a condamnat la închisoare pe viață în acel caz, hotărâre care face, la rândul ei, obiectul procedurilor judiciare.