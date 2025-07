Arestare spectaculoasă în Coreea de Sud. Yoon Suk Yeol, din nou după gratii

Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost arestat din nou joi dimineață, în urma unei decizii a Tribunalului Central din Seul, care a admis solicitarea echipei procurorului special privind riscul ca acesta să distrugă probe esențiale într-o anchetă legată de instaurarea, pentru scurt timp, a legii marțiale în decembrie anul trecut, potrivit AP News.

Mandatul de arestare vine la patru luni după ce aceeași instanță a decis eliberarea lui Yoon din detenție, în martie, permițându-i să fie judecat în stare de libertate pentru acuzații de rebeliune. Însă noile circumstanțe prezentate de procurorul special Cho Eun-suk și echipa sa au determinat instanța să autorizeze reîncarcerarea acestuia într-un centru de detenție de lângă capitală.

Echipa de anchetatori lucrează la extinderea cercetărilor împotriva fostului lider conservator, vizând acuzații suplimentare precum abuz în serviciu, obstrucționarea activității autorităților, dar și falsificarea de documente oficiale. Procurorii l-au audiat de două ori pe Yoon înainte de a depune solicitarea oficială de arestare.

Apărătorii lui Yoon au calificat demersul drept „excesiv și lipsit de fundament legal”, dar nu au emis nicio reacție imediată după emiterea noului mandat de arestare. Amintim că Yoon a fost oficial destituit din funcție în aprilie, când Curtea Constituțională a validat decizia Parlamentului de a-l suspenda.

În ziua precedentă arestării, Yoon s-a prezentat la tribunal pentru o audiere care a durat aproximativ șapte ore. După încheierea ședinței, el a fost transportat la centrul de detenție, unde urmează să rămână inițial pentru o perioadă de 20 de zile, timp în care procurorii intenționează să îl pună sub acuzare pentru noi infracțiuni. Dacă va fi inculpat, perioada de detenție se poate prelungi până la șase luni, până la pronunțarea unei prime sentințe.

În cazul unei condamnări, Yoon ar putea executa pedeapsa chiar dacă dosarul este ulterior atacat în instanțele superioare. Acuzațiile de tentativă de rebeliune și uzurpare de putere pot fi pedepsite, conform legii sud-coreene, cu închisoare pe viață sau chiar cu pedeapsa capitală.

It's a ridiculous situation. The martial law of the President of Yoon Suk Yeol was justified and legal. The judiciary, which gave in to Lee Jae-maduro is making an unacceptable ruling. pic.twitter.com/iybJtDdJoI

