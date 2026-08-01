Șapte alpiniști, căutați după avalanșa de pe Broad Peak

Echipele de salvare din Pakistan au reluat sâmbătă operațiunile pentru găsirea celor șapte alpiniști dispăruți după avalanșa produsă joi pe Broad Peak, la aproximativ 6.600 de metri altitudine. Trei membri ai expediției internaționale conduse de cunoscutul alpinist Nirmal Purja au fost găsiți morți, iar autoritățile folosesc elicoptere și drone pentru verificarea zonei, informează AFP.

Căutările celor șapte alpiniști dați dispăruți după avalanșa produsă pe Broad Peak au fost reluate sâmbătă de echipele de salvare pakistaneze. Operațiunea continuă la o zi după ce trupurile neînsuflețite a trei membri ai expediției au fost recuperate.

Avalanșa s-a produs joi și a întrerupt orice legătură cu grupul internațional format din zece persoane. Expediția era condusă de renumitul alpinist britanico-nepalez Nirmal Purja, în vârstă de 43 de ani, care se numără printre persoanele încă dispărute.

Cadavrele recuperate au fost transportate cu elicopterul la un spital, unde urma să fie realizată identificarea oficială.

Guvernul regional a anunțat vineri seară că victimele sunt americanca Mallory Geis, alpinista din Oman Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy și nepalezul Pur Bahadur Gurung.

Poliția din Gilgit-Baltistan, regiunea muntoasă din nordul Pakistanului în care are loc intervenția, a anunțat începerea celei de-a doua zile de căutări. Operațiunea fusese întreruptă anterior din cauza vremii nefavorabile.

Salvatorii specializați în intervenții la mare altitudine și elicopterele armatei pakistaneze au început să verifice zona încă de joi. Membrii echipelor au rămas peste noapte în tabăra de bază, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile regionale.

Autoritățile au anunțat că salvatorii ar fi identificat și alte cadavre în imaginile surprinse de drone, însă terenul accidentat și condițiile meteorologice îngreunează accesul în zonă.

„Echipa de salvare a raportat că a observat cadavrele altor alpinişti folosind imagini cu drone. Operaţiunea de salvare este desfăşurată pe un teren extrem de dificil şi în condiţii meteorologice de mare altitudine de către armata pakistaneză, în coordonare cu alpiniştii şi salvatorii locali”, a explicat guvernul regional.

Intervenția se desfășoară cu sprijinul armatei pakistaneze, care colaborează cu alpiniști și salvatori din zonă pentru verificarea traseului și localizarea persoanelor dispărute.

Avalanșa a lovit expediția joi, în timp ce alpiniștii încercau să urce pe Broad Peak, unul dintre cele mai înalte vârfuri de pe glob.

Incidentul s-a produs la aproximativ 6.600 de metri altitudine, potrivit autorităților regionale. Broad Peak are o înălțime de 8.047 de metri.