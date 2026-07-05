De ce țări cu sute de milioane de locuitori nu ajung la Cupa Mondială de fotbal, au încercat să explice specialiștii consultați de BBC. Motivele însă i-au surprins și pe experți.

Pe 17 iunie, la mulțimea numeroasă de fani, când starul argentinian Lionel Messi a marcat primul său gol la Cupa Mondială FIFA 2026, pasând cu ușurință mingea pe lângă portarul algerian, a fost haos. Dar niciun argentinian nu era în mulțime: fanii care săreau - mulți dintre ei purtând faimosul tricou albiceleste (alb și albastru-cer) - erau localnici la una dintre numeroasele petreceri în aer liber din capitala Bangladeshului, Dhaka.

Orașe din India și Indonezia au găzduit, de asemenea, adunări stradale la fel de pasionate. Messi și compatrioții săi au fost adoptați de acești fani, în parte pentru că propriile națiuni nu au reușit în mod repetat să se califice la Cupa Mondială.

Dintre cele mai populate 10 țări din lume, doar două au ajuns la turneul actual (Statele Unite și Brazilia). Alte două (Rusia și Nigeria) au apărut la mai multe turnee anterioare.

China și Indonezia au participat o singură dată la cel mai popular eveniment sportiv de pe planetă.

India (cea mai populată națiune din lume), Bangladesh, Etiopia și Pakistan au visat până acum doar să se alăture petrecerii - deși India s-a calificat tehnic la Cupa Mondială din Brazilia din 1950, dar s-a retras cu mai puțin de o lună înainte de începerea turneului.

„Este pur și simplu inacceptabil ca o țară cu milioane de fani ai fotbalului să rămână atât de mult în urmă în fotbal”, a declarat pentru BBC Audite Karim, renumitul actor, scriitor și fan al fotbalului din Bangladesh.

Așadar, de ce mărimea populației este un indicator atât de slab al succesului în fotbal?

În teorie, cu cât populația unei anumite țări este mai mare, cu atât există mai mulți sportivi potențiali de recrutat.

Șapte din cele opt națiuni care au câștigat vreodată Cupa Mondială (Argentina, Brazilia, Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania) au populații relativ mari.

Singura excepție este Uruguay - dar vom reveni cu mai multe despre ele mai târziu...

Cu toate acestea, dimensiunea populației este doar unul dintre numeroșii factori importanți, explică academicianul și economistul britanic Stefan Szymanski.

„Fotbalul este foarte similar cu modul în care funcționează economiile naționale. Pentru ca acestea să prospere, ai nevoie de oameni. Dar apoi ai nevoie și de capital și infrastructură”, spune Szymanski, coautor al cărții Soccernomics, o carte de succes care analizează date pentru a examina succesul și eșecul sportiv.

„În fotbal, asta înseamnă facilități de antrenament și posibilitatea de a găsi talente.”

Szymanski observă că marea majoritate a națiunilor fotbalistice de succes au un alt numitor comun: bogăția.

În Soccernomics, Szymanski și co-autorul Simon Kuper au descoperit că țările au nevoie de obicei de „un venit mediu anual minim pe cap de locuitor de 15.000 de dolari pentru a câștiga ceva”.

Însă Brazilia și Argentina, al căror venit mediu pe cap de locuitor este mult sub acest prag, au câștigat împreună opt titluri de Cupă Mondială.

Acest lucru, potrivit economistului britanic, arată importanța celui de-al treilea factor: know-how-ul.

„Și asta vine odată cu experiența. Națiunile care au câștigat vreodată Cupa Mondială sunt cele care au dominat jocul acum 100 de ani, înainte de sfârșitul colonialismului.”

În termeni simpli, națiunile cu fotbal de succes, inclusiv cele cu participare regulată la turnee precum Cupa Mondială, sunt și cele care au jucat mai multe meciuri de-a lungul istoriei lor, în special în regiuni cu niveluri mai ridicate de competitivitate, cum ar fi America de Sud și Europa.

Acest lucru ajută la explicarea, de exemplu, a motivului pentru care Uruguay, o națiune sud-americană cu 3,5 milioane de locuitori, a reușit să câștige două Cupe Mondiale (1930 și 1950). Primul meci internațional al echipei La Celeste - o înfrângere cu 6-0 în fața Argentinei - a avut loc în 1902, cu 12 ani înainte ca Brazilia să joace primul său meci la nivel de reprezentativă.

Națiunile africane și sud-asiatice, care există de mult mai puțin timp sau în care fotbalul s-a dezvoltat mai târziu, au trebuit să depună eforturi mari pentru a recupera terenul pierdut.

Unele au ieșit în evidență: Marocul, care a devenit independent de Spania și Franța în 1956, a devenit singura națiune africană care a ajuns vreodată într-o semifinală a Cupei Mondiale din Qatar 2022. Coreea de Sud a devenit singura națiune asiatică care a terminat vreodată în primele patru locuri, fiind co-gazdă în 2002.

„Dar apoi vedem alte țări precum Indonezia, India, Bangladesh și așa mai departe, care nu recuperează terenul pierdut”, observă Szymanski.

Economistul spune că aceste țări au avut dificultăți din cauza lipsei de resurse și capacități. Dar chiar și cu mai multe investiții, ele s-ar confrunta în continuare cu lipsa de know-how, consideră el.

Etiopia nu s-a calificat niciodată la Cupa Mondială. A câștigat Cupa Africii pe Națiuni în 1962, dar cea mai bună șansă de a ajunge la turneul principal a fost în calificările africane din 2014: Etiopia a ajuns în runda finală a calificărilor, dar a fost învinsă de Nigeria în două etape.

În prezent, fotbalul etiopian se confruntă cu ceea ce presa locală descrie ca fiind o subinvestiție acută în acest sport. Un exemplu este faptul că sezonul în curs al ligii profesioniste a țării a suferit de o lipsă de stadioane adecvate pentru a găzdui meciuri.

„În acest sezon, am organizat peste 380 de meciuri folosind doar trei stadioane aprobate”, a declarat directorul executiv al Ligii Premiere Etiopiane, Kifle Seife, pentru ziarul The Reporter pe 27 iunie.

Lipsa a afectat și echipa națională masculină, care a trebuit să joace meciurile de acasă în calificările africane în Maroc.

Unele țări sunt, de asemenea, victime ale succesului lor în alte sporturi: India este una dintre națiunile dominante la cricket de pe planetă, iar liga sa profesionistă, IPL, este cea mai bogată din lume.

Acest lucru, potrivit fostului internațional indian Shyam Thapa, duce la dificultăți severe de recrutare. Succesul IPL, spune el, i-a determinat pe părinții din clasa de mijloc și din clasa de mijloc superioară să-și îndepărteze din ce în ce mai mult copiii de fotbal și să se îndrepte spre cricket.

„[Părinții] trebuie să înțeleagă că pot câștiga bani frumoși dacă își pot face o carieră în fotbal”, a declarat Thapa pentru BBC.

Audite Karim, însă, subliniază că Australia și Noua Zeelandă se dezvoltă în fotbal și ajung la Cupa Mondială, în ciuda faptului că sunt mari puteri în cricket.

„Popularitatea cricketului este doar o scuză”, spune ea, care adoră și acest sport, despre Bangladesh, .

„Pur și simplu nu avem pregătirea și cadrul structural necesar pentru ca țara să joace la Cupa Mondială [de fotbal].”

Cazul Chinei este poate mai derutant. În ultimele decenii, a devenit una dintre cele mai de succes țări din istoria Jocurilor Olimpice. Dar incursiunile sale în fotbalul masculin nu au dat roade similare.

„Nu există niciun motiv [în teorie] pentru care China să nu poată produce fotbaliști de talie mondială”, consideră Mark Dreyer, un expert chinez în fotbal stabilit la Beijing.

„Principala problemă este că în China totul este controlat de stat și totul este de sus în jos. Ai nevoie de oameni care joacă fotbal și iau decizii legate de fotbal, dar există mult prea multă interferență politică.”

China nu a mai revenit la Cupa Mondială din 2002, în ciuda investițiilor masive în acest sport din anii 2010 - care au inclus inundarea ligii sale profesioniste cu diverse nume importante din fotbalul sud-american și european, în încercarea de a ridica standardul jocului.

La fel ca China, Indonezia a mai gustat o dată acțiunea Cupei Mondiale - în 1938, când a concurat ca Indiile de Est Olandeze, pe atunci o colonie a Olandei.

Echipa din Asia de Sud-Est a avut însă un parcurs bun în 2026, ajungând în runda finală de calificare.

Dar această performanță este probabil mai bine explicată prin decizia de a recruta jucători europeni cu origini indoneziene, mai degrabă decât să se bazeze pe talente autohtone.

„Uneori, în primul unsprezece al Indoneziei erau opt sau nouă jucători născuți în Europa”, spune Jerome Wirawan, redactor de știri la serviciul indonezian al BBC.

Pakistan și Bangladesh au ieșit din calificările asiatice în faza grupelor, fără nicio victorie în șase meciuri. Pakistanul a fost, de asemenea, interzis din fotbalul internațional de trei ori de către FIFA între 2017 și 2025 din cauza luptelor politice interne în cadrul forului său de conducere.

Așadar, pentru fanii fotbalului din multe țări, gloria Cupei Mondiale poate părea departe.

Între timp, spune Karim, premiul de consolare este pur și simplu să te bucuri de petrecere. „În lumina realității, nu văd nicio posibilitate să văd Bangladesh jucând la o Cupă Mondială în timpul vieții mele.” „Dar fanii fotbalului din Bangladesh vor dori în continuare să experimenteze fiecare fărâmă de bucurie a turneului.”