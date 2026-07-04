Argentina s-a calificat chinuit, în prelungiri, cu Capul Verde

Selecționata din Argentina, campioana mondială, s-a calificat cu foarte emoţii mari în optimile Cupei Mondiale, după ce a reușit să învingă doar în prelungiri echipa națională din Capului Verde, cu scorul de 3-2, sâmbătă dimineaţă, la Miami, potrivit FIFA.

Deşi au fost mari favoriţi, argentinienii au întâmpinat dificultăţi neaşteptate împotriva micuţei naţiuni africane. Capul Verde a reuşit să revină de două ori pe tabelă şi a creat mult mai multe probleme decât se anticipa.

Vedeta echipei naționale din Argentina, Lionel Messi, a deschis scorul în minutul 29, reuşind al 7-lea gol la actuala ediţie şi al 20-lea în istoria participărilor sale la Cupa Mondială.

Pentru selecționata din Capul Verde, Duarte a egalat în minutul 59.

Selecționata din Argentina a preluat din nou conducerea prin Lisandro Martinez, în minutul 93.

Însă după zece minute, Cabral a readus egalitatea pentru echipa națională din Capul Verde, în minutul 103.

Până la urmă, golul decisiv al argentinienilor a venit în minutul 111, prin Romero. FIFA a oficializat reuşita ca autogol al lui Borges.

Argentina: Dibu Martínez - Molina (Montiel - 104), Romero, Lisandro, Medina (Tagliafico - 86) - Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul (Paredes - 84) - Lautaro Martínez (Alvarez - 63), Messi, Thiago Almada (Gonzalez - 64). Selecţioner: Lionel Scaloni

Capul Verde: Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, S. Cabral - Pina (Benchimol - 100), D. Duarte (Y. Semedo - 100) - Mendes (W. Semedo - 80), L. Duarte (Monteiro - 67), J. Cabral (Varela - 80) - Da Costa (Livramento - 67). Selecţioner: Bubista

Joao Paulo, jucătorul de la FCSB, a fost rezervă la Capul Verde.

Meciul dintre echipele naționale din Argentina și Capul Verde de la Cupa Mondială a fost arbitrat de o brigadă condusă de canadianul Drew Fischer.

În optimi, naționala din Argentina va întâlni selecţionata Egiptului.