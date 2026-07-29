Cumpărătorii de locuințe vor putea beneficia în continuare de TVA redusă de 9% până la 1 octombrie, după adoptarea unui proiect legislativ în Parlament, iar decizia a generat reacții și în interiorul PNL.

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a susținut că propunerea privind prelungirea termenului fusese discutată anterior în conducerea partidului, însă ar fi fost respinsă inițial.

Declarațiile au fost făcute miercuri, în contextul dezbaterilor privind modificarea legislației referitoare la TVA aplicată achiziției de locuințe.

În mesajul publicat pe Facebook, Nicoleta Pauliuc afirmă că a propus în Biroul Politic Național al PNL prelungirea termenului pentru aplicarea TVA de 9% la locuințe pentru persoanele afectate de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Potrivit acesteia, propunerea ar fi fost respinsă de premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, pe motiv că măsura nu ar fi fost posibilă în contextul angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al estimării că sistemele informatice ale ANCPI urmau să fie repuse rapid în funcțiune.

„Timpul a trecut. Sistemul nu s-a reparat. Problema oamenilor a rămas”, a scris Pauliuc.

Senatoarea susține că aceeași soluție a fost ulterior inclusă într-un proiect depus de PSD și votată de parlamentarii PNL.

Inițiativa legislativă urmărește să protejeze cumpărătorii care au încheiat antecontracte și care nu au reușit să finalizeze tranzacțiile din cauza blocajelor provocate de atacul cibernetic asupra infrastructurii informatice a ANCPI.

Potrivit proiectului adoptat de Senat și analizat ulterior de Camera Deputaților, persoanele fizice eligibile vor putea achiziționa o singură locuință cu TVA de 9% până la 30 septembrie 2026 inclusiv, ceea ce permite aplicarea cotei reduse până la intrarea în vigoare a noilor reguli de la 1 octombrie.

În aceeași postare, Nicoleta Pauliuc afirmă că este important faptul că persoanele afectate vor beneficia de măsură, însă critică modul în care aceasta a fost adoptată.

Ea susține că PNL a avut inițiativa în interiorul partidului, dar a ajuns să voteze ulterior un proiect depus de PSD.

„Mă bucur că oamenii vor fi protejați. Mai puțin mă bucur că PNL a reușit din nou performanța de a avea soluția în propria casă, de a o scoate pe ușă și de a o vota după ce a intrat pe geam, cu sigla altui partid”, a transmis senatoarea.