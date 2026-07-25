Ciprian Ciucu neagă, DNA prezintă faptele de corupție. Denise Rifai a spus ce s-a întâmplat în biroul primarului

Reluăm, spre aducere aminte, cum a debutat ancheta care l-a inclus în aria corupților și pe primarul Capitalei Ciprian Ciucu. Denise Rifai a povestit la DNA ce s-a întâmplat în biroul primarului. Procurorii au prezentat primul set de probe instanței, iar Ciucu a rămas sub control judiciar, prin decizie definitivă.

Pe data de 16 aprilie 2026 a avut loc prinderea în flagrant și arestarea unui om de afaceri bulgar, patron de jocuri de noroc – „păcănele” - care dădea mită pentru autorizări. Este arestată și Odeta Nestor, care intermediase afacerea. Astfel de autorizări se obțin de la primării.

Cercetările în acest caz începuseră din vara lui 2025. După flagrantul din aprilie, au început audierile, iar procurorii DNA au extins ce au descoperit în interceptările Odetei Nestor.

Pe „baza unor indicii temeinice”, la începutul lunii decembrie 2025, procurorii au deschis un alt dosar de urmărire penală in rem privind acte de corupție. Ancheta aceasta a dus către punerea sub acuzare a primarului Ciprian Ciucu, a trei oameni de afaceri din domeniul imobiliar și a Odetei Nestor, fostă șefă în industria jocurilor de noroc.

Odeta Nestor, prietena lui Denise Rifai, nu a fost arestată în dosarul afacerii imobiliare în care e pus sub acuzare Ciprian Ciucu pentru luare de mită, așa cum am informat încă de la începerea anchetei. A fost, însă, audiată în dosarul primarului Ciprian Ciucu, după ce anchetatorii au descoperit convorbiri și mesaje despre eventuale acte de corupție, purtate între ea și Denise Rifai, o apropiată a primarului Ciucu. Ambele femei au calitatea de suspect.

Judecătorii de la Tribunalul București au dispus, printr-o hotărâre definitivă, menținerea controlului judiciar în dosarul DNA în care Ciprian Ciucu, actualul edil al Capitalei, e acuzat de corupție. Faptele s-ar fi petrecut în perioada în care era primar la Sectorul 6, dar și după.

Procurorii DNA au susținut în instanță că trei oameni de afaceri străini, Moh D Nabeel Kh A, Moh D Moh, Yuan Ștefan, acționari ai firmei Safe Home Invest SRL, dezvoltatori imbiliari, i-au oferit lui Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, servicii de consultanță electorală în schimbul unor aprobări pentru un proiect imobiliar.

Este vorba de construirea unei parcări pentru un imobil, pentru care era nevoie de autorizație de construire și de un certificate de urbanism. Demersurile străinilor s-au derulat în perioada 2025 – februarie 2026, atât înainte de campania electorală, în timpul ei și după ce inculpatul Ciprian Ciucu a ajuns primar general.

Cei trei oameni de afaceri sunt acuzați de dare de mită. Au dat declarații în fața procurorilor, în cadrul anchetei penale declanșată în 18 iunie 2026, după 6 luni de investigații.

Așa cum au declarat cele două femei suspecte în dosar, Denise Rifai și Odeta Nestor sunt foarte bune prietene. Dezvoltatorii imobilieri au apelat la Odeta, cerându-i sprijinul pentru obținerea aprobărilor de la Primăria Sectorului 6. Aceasta i-a povestit prietenei Denise Rifai necazurile afaceriștilor arabi, știind că realizatoarea tv îl cunoaște pe primarul Ciprian Ciucu.

Cele două au decis să se implice, Denise Rifai fiind cea care trebuia să se întâlnească cu edilul și să-i ceară rezolvarea situației.

Din convorbirile dintre prietene despre sprijinirea lui Ciucu în campanie, prin activități și publicitate electorală, procurorii DNA spun că „pare că suportarea costurilor aferente acestor activități nu urma să fie asumată de ele (n.r. Odeta și Denise). .

De altfel, anchetatorii au luat urma banilor și au stabilit cine a plătit campania.

Denise Rifai a declarat la audieri că, la câteva zile de la discuția telefonică cu Odeta Nestor, ar fi avut o discuţie cu primarul Ciprian Ciucu, în biroul acestuia de la Primăria Sectorului 6. Susține că i-ar fi spus acestuia faptul că afaceriștii arabi doresc să contribuie la campania sa electorală și l-a întrebat pe Ciucu dacă preferă bani sau servicii media.

Rifai a declarat că „inculpatul ar fi acceptat propunerea, după ce mai întâi a aflat care este «nevoia» pe care cei doi o au şi pentru care sunt dispuşi să-l sprijine financiar în campania electorală”, se consemnează în motivarea instanței TMB.

De asemenea, este scris că Denise Rifai i-a precizat „expres” primarului despre două proiecte pe care aceiași dezvoltatori imobiliari le au, proiecte ținute pe loc la nivelul primăriei.

Tot din declarația lui Rifai rezultă că, la întâlnirea din birou, „inculpatul Ciucu i-ar fi cerut asigurări că nu se vor mai prezenta alte persoane în afara celor doi frați arabi care să-i ceară lucruri în schimbul folosului pe care ar fi urmat să-l primească”, mai scrie în motivarea instanței.

Potrivit motivării, „întrucât actele de urbanism necesare proiectului nu fuseseră încă emise, la 12 decembrie 2025 cele două femei ar fi discutat despre reluarea demersurilor pe lângă Ciprian Ciucu și despre organizarea unei noi întâlniri”.

Ciucu s-a întâlnit cu afaceriștii în primăria Sectorului 6 după ce a câștigat alegerile de la Capitală, în 8 decembrie 2025. Urma să finalizeze cerințele celor care plătiseră pentru campania electorală ca să obțină autorizațiile solicitate.

În cadrul întâlnirii, se arată în documentul instanței, Ciprian Ciucu ar fi invocat „necesitatea identificării unei soluții legale, în contextul unor probleme tehnico-juridice semnalate de funcționarii instituției, iar discuțiile ar fi continuat ulterior cu personalul de specialitate din primărie”.

Potrivit DNA, și în ziua următoare au avut loc noi întâlniri la sediul instituției pentru continuarea demersurilor privind proiectul imobiliar.

La acest moment, primarul Ciprian Ciucu are interdicție să se întâlnească sau să discute cu primarul interimar de la Sectorul 6, Paul Moldovan.

Procurorii au adus în dosarul înaintat instanței procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice, a mesajelor prin mail și Whats App și a comunicărilor interceptate (n.r. celebrele stenograme!) „în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză”.

Sunt invocate declarațiile inculpatului Ciprian Ciucu și ale suspectei Denise Rifai, luate la audierile din 19 și 21 iunie.

Procurorii au susținut că există „suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciprian Ciucu ar fi acceptat propunerea suspectei Denise Rifai şi ulterior ar fi şi primit acele foloase”. Ei spun că suspiciunea „pare să fie susținută de succesiunea evenimentelor ce au avut loc”, de interceptările realizate și de sumele de bani mișcate.

S-a urmărit traseul banilor, cum ar fi ajuns sumele de la ceilalți inculpați, la o firmă de consultanță care s-ar fi ocupat de promovarea lui Ciucu.

Procurorii DNA au descoperit că, la 21 noiembrie 2025, doi dintre dezvoltatorii imobiliar ar fi încercat să strângă rapid fonduri. Unul dintre ei ar fi încercat să obțină 15.000 de euro de la o persoană apropiată, în timp ce celălalt ar fi urmărit retragerea unor sume importante din conturile personale și ar fi solicitat sprijin financiar pentru a ajunge la 50.000 de euro.

În aceeași zi, susțin procurorii, un angajat al unuia dintre oamenii de afaceri ar fi ridicat din conturile acestuia două sume mari - 30.000 de euro și 100.000 de lei.