Piedone nu mai poate conduce ANPC. Judecătorii au stabilit decizia finală

Tribunalul Brașov a emis o decizie definitivă prin care respinge contestația formulată de Cristian Popescu Piedone împotriva deciziei Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de a-i interzice exercitarea funcției de șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC).

Hotărârea instanței confirmă astfel faptul că Piedone nu mai poate ocupa funcția de director general al instituției, menținând măsurile preventive stabilite anterior de procurori.

În dosarul nr. 3493/62/2025, Tribunalul Brașov a analizat plângerea formulată de Piedone împotriva ordonanței DNA Brașov din 10 septembrie 2025, prin care s-a dispus prelungirea controlului judiciar. Conform soluției instanței:

Această decizie consolidează măsurile preventive impuse de DNA și stabilește că Piedone nu poate reveni în funcția de director general ANPC până la finalizarea procedurilor judiciare.

În plus, instanța l-a obligat pe Piedone la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 200 de lei.

Decizia Tribunalului Brașov vine într-un moment în care ANPC se află sub o atenție sporită din partea autorităților, după ce în trecut au fost semnalate mai multe controverse legate de gestionarea instituției.

Prin menținerea măsurii preventive, instanța a clarificat că orice tentativă a inculpatului de a reveni la conducerea ANPC ar fi ilegală și contravine ordonanței DNA.

Reprezentanții DNA au precizat anterior că măsura controlului judiciar și interdicția de a ocupa funcția de director al ANPC au fost dispuse pentru a preveni orice influență asupra investigațiilor în curs.

Astfel, decizia Tribunalului Brașov nu face decât să întărească rolul instituțiilor judiciare în menținerea independenței anchetelor anticorupție.

Cazul lui Piedone a atras atenția publicului din cauza poziției sale anterioare în administrația publică și a implicațiilor pentru ANPC.

Prin această decizie definitivă, Piedone nu mai poate exercita atribuțiile de director general, ceea ce va permite instituției să funcționeze fără interferențe externe.

„Respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de inculpatul POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE… În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 200 lei. Definitivă.”

Astfel, Tribunalul Brașov a clarificat poziția legală a inculpatului și a stabilit un precedent privind aplicarea măsurilor preventive în cazul funcționarilor publici care se află sub anchetă penală.

Decizia a fost pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, în data de 17 septembrie 2025.