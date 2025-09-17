Cel mai mare regret al lui Irinel Columbeanu. De la ce i s-ar fi tras toate belelele

Irinel Columbeanu are o teorie legat de falimentarea sa care este legată de o decizie de a sa din trecut pe care acum o regretă. Fostul om de afaceri spune că acea candidatură la Primăria Capitalei a fost pierzania lui.

Fostul om de afaceri spune că momentul în care a candidat la Primăria Capitalei a fost definitoriu pentru viața lui. Asta pentru că ce a urmat ulterior a fost fix din aceasta cauză. Inclusiv chestiunile legate de bănci și pierderea banilor ar fi legat de acest lucru. ”Am un regret în viața asta. Atunci când am candidat la primăria capitalei.

Regret pentru că la vremea aceea domnul împotriva căruia am candidat, Sorin Oprescu, cred că l-am deranjat foarte tare. Și dintr-o dată am primit o comunicare de la banca de la care am luat creditul că a fost declarat scadent. Și eu m-am gândit că de la asta mi se trage„, a explicat Columbeanu. Cert este că de la momentul în care banca a început să îi trimită notificări, fostul om de afaceri nu a mai știut cum să administreze situația.

Drept urmare câțiva ani mai târziu a devenit falimentar. Ulterior situația s-a înrăutățit și mai tare. Astfel că și-a pierdut inclusiv apartamentul în care stătea, nu doar vila de la Izvorani. În cele din urmă, Irinel Columbeanu a ajuns să stea la un azil din București, iar acum primește ajutor inclusiv de la fostele iubite.

Mai puțin de la Monica, care probabil nu l-a iertat după episodul dureros în care i-a luat fetița. Cert este că acum cei doi au relații decente, mai ales că Irina chiar își vizitează ocazional tatăl în România. Ba chiar și în aceste zile este în țară, dar în calitate de model și defilează la Transilvania Fashion Week, Cel care a ajutat-o să urce pe podium este un bun prieten al tatălui ei și nașul ei, Matei Miko.