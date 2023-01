Irinel Columbeanu, executat silit?!? E obligat să plătească cheltuielile de judecată

Irinel Columbeanu a ajuns în fața judecătorilor, din cauza unor facturi pe care a refuzat să le plătească la energia electrică. La scurt timp, el a achitat banii, iar magistrații au închis dosarul, dar cu o mențiune: „Respinge cererea, ca rămasă fără obiect. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 42,02 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie de drept”. Acum, fostul milionar este obligat să plătească cheltuielile de judecată. Dacă nu va accepta acest lucru, fostul soț al Monicăi Gabor va fi executat silit.

„Nu vreau să le plătesc nimic unor hoți. Sincer de-abia așteptam să fi avut ocazia să întreb în fața instanței partea reclamantă pe ce documente s-or fi bazat ca să mă cheme în judecată câtă vreme locuința care reprezintă punctul de consum de la adresa str. Jandarmeriei nr. 8, sat Izvorani, comuna Ciolpani, jud. Ilfov nu mai este demult locuită, deci nu mai are cine să consume, situație de notorietate publică de la incendiul total ce a avut loc acolo în ultimul weekend din 2020, amplu relatat și mai ales câtă vreme eu nu mai sunt demult proprietar acolo – aspect despre care eu am informat partea reclamantă solicitându-i în scris schimbarea contractului de furnizare energie electrică de pe numele meu.Acest aspect este esențial pentru tragerea cuiva la răspundere de către orice instanță care se respectă și care avea datoria să cerceteze aspectul proprietății, iar partea reclamantă ar fi fost obligată să nu ascundă de instanță aspectul pe care îl cunoștea de la mine în scris ci din contră, să o informeze corespunzător.

Drept care m-aș fi așteptat ca partea reclamantă (Enel) să fie în vreun fel penalizată de instanța JS1 pentru faptul că a dat în judecată un ne-proprietar, că ulterior luând la cunoștință chiar de la el că ne-proprietarul este ne-proprietar nu și-a retras acțiunea, determinând astfel menținerea pe rolul instanței și pe cheltuiala statului a unui proces ridicol și absurd”, a declarat Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu, dat în judecată

Mai mult, Irinel Columbeanu a fost dat în judecată și de trei oameni de afaceri, care au cerut radierea de la Registrul Comerțului a unei societăți comerciale care era administrată de fostul milionar.

„Admite cererea. Dispune radierea din registrul comerţului a menţiunii privind sediul pârâtei T.E.T Gruop SRL din Bucureşti, Calea Victoriei, nr. -, bl.-, tronson 5, et. 9, cam.-, sector 1. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Comerţului. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii”, este decizia instanței, care a rămas definitivă, pentru că Irinel Columbeanu nu a declarat apel, potrivit Spynews.