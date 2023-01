Scandal la X Factor. O fostă concurentă dă în judecată producătorii show-ului: Această emisiune mi-a ruinat viața

O fostă concurentă X Factor din Marea Britanie a anunțat că dă în judecată producătorii emisiunii, după ce a a fost la un pas să se sinucidă din cauza stresului. Katie Waissel susține că a dezvoltat o tulburare de stres postraumatic (PTSD) și că încă merge la consiliere psihologică. Tânăra spune că ani de zile i-a fost teamă să iasă din casă și că a făcut Facultatea Drept pentru a-și putea susține cauza și pentru a-i ajuta pe alți tineri să evite contractele înșelătoare.

Katie Waissel, acum în vârstă de 36 de ani, a fost concurentă în cadrul emisunii X Factor în 2010. A terminat competiția pe locul șapte și a fost declarată „cea mai detestată concurentă“. S-a confruntat cu un val de mesaje de ură în mediul online.

Proces civil

Pentru că faptele s-au prescris pe latură penală, fosta concurentă a anunțat că va intenta un proces civil împotriva producătorilor emisiunii. „Este vorba despre vătămare corporală prin neglijență. Voi deschide un proces civil. Această emisiune mi-a ruinat viața. Sunt și alții care au fost prinși în capcană, la fel ca și mine. La vremea respectivă am fost păcălită. De aceea am ales să fac Facultatea de Drept. Tot ce mi-am dorit a fost să înțeleg mai bine contractele și să protejez oamenii de manipulare pe viitor”, a povestit fosta concurentă X Factor, potrivit The Sun.

Multă presiune

Katie Waissel susține și că a fost plătită doar cu o liră pentru aparițiile sale live de la X Factor, în timp ce Simco, compania producătoare a show-ului, a făcut un profit de 22,9 milioane de lire sterline în acel an.

Fosta concurentă a vorbit și despre condițiile pe care a trebuit să le respecte în timpul emisiunii. Nu avea voie să părăsească locuința în care stătea alături de ceilalți concurenți decât cu acordul producătorilor. Ea mai susține chiar că a fost abuzată sexual de un membru al echipei de filmare. „Mă simțeam de parcă ei erau stăpânii mei. Am început să merg la terapie din secunda în care am părăsit emisiunea”, a mai povestit Katie Waissel.

Potrivit sursei citate, Katie Waissel nu este singura concurentă care a avut de suferit în urma participării la acest show. Louisa Johnson, câștigătoarea X Factor din anul 2015, a dezvăluit public că s-a gândit să se sinucidă după ce a plecat acasă cu trofeul.