Suma pe care o primește Vica Blochina pentru fiecare săptămână la Survivor. Cine este cea mai bine plătită vedetă

A trecut o săptămână de la începutul show-ului „Survivor” 2023 și s-au întâmplat destul de multe evenimente. Au început să existe deja certuri în tabăra Războinicilor. Maria Lungu s-a certat cu doi dintre coechipierii ei. În același timp, tabăra Faimoșilor a rămas fără doi dintre membrii. Maria Constantin a fost prima concurentă eliminată pentru că a avut cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Al doilea concurent care a părăsit emisiunea este Gheboasă.

Bărbatul a anunțat că se retrage din competiție pentru că nu se regășește în acest format de televiziune. În plus, Gheboasă adăugat că vrea să se întoarcă acasă pentru că îi este foarte dor de familie și partenera sa de viață. Concurenții din ambele tabere trebuie să facă față unor condiții precare. Ei îndură foamea, frigul, căldura excesivă. În plus, ei trebuie să fie în condiții optime atunci când ies pe traseu. Pentru toate aceste lucruri concurenții sunt remunerați pe măsură.

Ce sumă primește Vica Blochina la „Survivor”

Fiecare vedetă și-a negociat cum a putut mai bine contractul pentru a participa la emisiunea „Survivor”. Cea mai bine plătită vedetă este Carmen Grebenișan. În conturile influenceriței intră pentru fiecare săptămână pe care o petrece în Republica Dominicană suma de 5.000 de euro. În același timp, Bian Patrichi, fost ispită de la Insula Iubirii, primește săptămânal câte 1.000 de euro.

Vica Blochina este una dintre vedetele care a știut să își negocieze contractul. Fosta balerină primește în fiecare săptămâna câte 3.000 de euro. „Plec pe bani mulţi în vacanţă, fac şi detox. Este pentru prima oară în viața mea în care mă stresez, după ce am semnat, pentru că îmi e frică de foarte multe lucruri. Aş rămâne singură pe insulă cu Iftimoaie. Am mai fost, mă pot baza pe el. Cum am fost convinsă să merg la Survivor? Plec pe bani mulţi în vacanţă, fac şi detox”, a spus vedeta. Vica a mai adăugat că ar vrea să slăbească în jur de 12 kilograme în timp ce se va afla în jungla Dominicană, notează Playtech.ro.