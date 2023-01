Vica Blochina nu a putut să își stâpânească lacrimile la „Survivor”. „Copilul meu nu vorbește cu mine. Am vrut să-l fac mândru”

Vica Blochina, în vârstă de 47 de ani, a plecat în jungla Dominicană pentru a participa la noul sezon „Survivor”. Femeia a acceptat provocarea pentru a demonstra ce calități are și cât de puternică este. Vedeta a fost copleșită de emoții chiar înainte de prima probă a emisiunii. Ea nu a putut să își stăpânească sentimentele și a început să plângă.

Înainte de a intra pe traseu toți concurenții au trebuit să se prezinte. Blondina a reușit cu greu să spună câteva cuvinte. Blochina a mărturisit că cel mai greu moment pentru ea a fost să plece de acasă. Vica Blochina a mai adăugat că fiul ei i-a spus de când a aflat că mama lui va participa la emisiune „Survivor” că nu își dorește să plece de lângă el. Mai mult decât atât, tânărul a decis să nu vorbească o perioadă cu ea.

Vica Blochina nu a putut să își stăpânească lacrimile

„Am lăsat un copil acasă și sper din tot sufletul meu să le arăt tuturor că se poate și la vârsta asta să fii bun, să fii plin de viață și să fii foarte bun pe traseu. Îmi vine să plâng și am foarte mari emoții. Copilul meu nu vorbește cu mine pentru că am plecat la această competiție. Nu a vrut să plec. M-am bucurat foarte mult pentru că am vrut să-l fac mândru pe el”, a mărturisit vedeta.

În ciuda emoțiilor pe care le-a avut, Vica a reușit să aducă un punct pentru echipa sa. Blondina a recunoscut că vrea să își depășească limitele în această competiție. Vedta a adăugat că are o mulțime de frici. Ea a continuat prin a spune că și-a dat seama cât de dură va fi competiția după ce a semnat contractul. Vedeta a avut un moment în care chiar s-a gândit să renunțe.

„Am văzut episoadele după ce am semnat și am zis: nu mai vreau să merg! Tu ai văzut vreo femeie normală la vârsta mea să meargă la Survivor? Este prima oară în viața mea după ce am semnat când mă stresez pentru că îmi este frică de foarte multe lucruri”, a mai spus Vica Blochina, notează Cancan.ro.