Vica Blochina cere „bani mulți” de la Survivor România 2023. Ce condiții a pus vedeta

Vica Blochina a declarat că principalul motiv pentru care a ales să accepte provocarea Survivor România 2023 sunt banii. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a mai spus că are emoții și că îi este frică, dar că speră să facă față.

Mai mult, Vica Blochina a declarat că urmează să primească de la Survivor România o sumă mare de bani pe săptămână și că acesta este singurul motiv pentru care acceptă să stea departe de familie și să își pună viața în pericol.

„Aş rămâne singură pe insulă cu Iftimoaie. Am mai fost, mă pot baza pe el. Cum am fost convinsă să merg la Survivor? Plec pe bani mulţi în vacanţă, fac şi detox. Este pentru prima oară în viața mea în care mă stresez, după ce am semnat, pentru că îmi e frică de foarte multe lucruri”, a spus Vica Blochina în emisiunea La Măruță. „Balaurii o să iasă, știu lucrul acesta. O să mă cunoască lumea, mă cunosc în situații critice, probabil cu balauri mai mari la un moment dat. Sper să mă mențin civilizată. Știu ce se întâmplă când supraviețuiești, e greu”, a declarat Vica Blochina în show-ul prezentat de Cătălin Măruță, la Pro TV.

Când va fi difuzat noul sezon Survivor România

Noul sezon Survivor România va începe pe 9 ianuarie și va fi difuzat luni, marți și miercuri, de la 20.30. „Ne-ați așteptat, iar noi ne-am gândit la acest moment. Un sezon mai tare ca niciodată este aproape de începere, așa că ne bucurăm să fim împreună de trei ori pe săptămână! Este oficial – în fiecare luni, marți și miercuri vă așteptăm la PRO TV și pe VOYO să descoperim cum decurge lupta dintre cele două triburi. Națiune Survivor… pregătiți?”

Cei 12 Faimoși sunt: Carmen Grebenişan (influencer), Ionuţ Iftimoaie (fost luptător K1), Jorge (cântăreț, prezentator TV), Ada Dumitru (actriţă), Doc – Vlad Munteanu (cântăreț hip-hop), Maria Constantin (cântăreață muzică populară), Bianca Patrichi (dansatoare şi coregraf), Remus Boroiu (antrenor fitness), Vica Blochina, Sebastian Dobrincu (antreprenor și membru al juriului la „Imperiul Leilor“), Ştefania Stănilă (fostă gimnastă), Gheboasă (manelist).