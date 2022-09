Vica Blochina, relație de dragoste cu Bănel Nicoliță? Blondina rupe tăcerea

În ultima vreme, au apărut tot mai multe zvonuri cu privire la o presupusă relație de dragoste între Vica Blochina și fostul fotbalist Bănel Nicoliță. Gurile rele spun Vica și Bănel au împărțit mai multe momente de „tandrețe“.

S-au apropiat de curând

Vica Blochina a ținut să lămurească situația și spune că îl cunoaște pe Bănel Nicoliță de mai mult timp, dar s-a apropiat mai mult de el vara aceasta, când au devenit colegi la o emisiune TV.

„Ne știam mai de mult, dar ne-am împrietenit de curând la Spash. M-am apropiat nu doar de el, ci de toată gașca de la emisiune. Ne vedem tot timpul, avem grup pe WhatsApp și ne scriem tot felul de chestii, unde ieșim, ce facem.

Cine nu-l știe pe Bănel Nicoliță, legenda României?! Este un băiat foarte mișto. Știi care e faza? Acum am văzut cât de tare este iubit omul de lume. Incredibil. Îl oprește lumea pe stradă, trage de el, face poze, este extrem de iubit și extrem de apreciat”, a spus Vica Blochina.

Doar cuvinte de laudă

Vica Blochina are numai cuvinte de laudă la adresa lui Bănel și spune că prietenia lor s-a legat rapid, pentru că au multe lucruri în comun.

„E un suflet foarte bun Bănel, un om foarte bun. E înnebunit după copii, are și școala aia de copii. Pur și simplu ne-am împrietenit. Eram pe același vibe. Eram pe aceeași caterincă, pe același glume. Și cumva, noi am stat o săptămână împreună cu toții, ne-a unit chestia asta.

Am avut emoții fiecare în parte pentru fiecare și cumva ne-a adunat Dumnezeu. Oricum, el fiind fotbalist s-a cățărat la zece metri. Nu știu cum a reușit să facă treaba asta. Și avea și copiii în sală. De asta a și câștigat, normal, că a fost foarte bun”, a mai spus Vica Blochina, potrivit cancan.ro.