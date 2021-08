Vica Blochina a ajuns la fundul sacului. A rămas și fără apartamentul de lux primit de la Victor Pițurcă

Datoriile acumulate la întreținere sunt în valoare de 13.409,35 lei (aproximativ 2.680 de euro) iar prețul de pornire la licitație este de 994.053 lei (198.810 euro). Ea a fost dată în judecată de asociația de proprietari din complexul imobiliar în care femeia a locuit începând cu 2007, care a obținut deja 3 sentințe civile de executare silită.

Un al patrulea proces de același gen este în plină desfășurare în acest moment.

Apartamentul în cauză are trei camere și două balcoane, suprafața utilă fiind de peste 125 mp. Imobilul a fost renovat recent iar presa relata că valoarea de piață a acestuia ajunsese undeva la 350.000 de euro, cu tot cu investițiile făcute în el.

Nu a putut face rost de 3.000 de euro pentru a putea rămâne cu apartamentul

Vica Blochina a primit apartamentul în 2007 împreună cu o mașină de lux de la antrenorul Victor Pițurcă, tatăl fiului ei. Acesta a avut o relație extraconjugală cu fosta dansatoare iar la despărțire, sportivul a trebuit să-i plătească și o pensie alimentară consistentă, de câteva mii de euro pe lună. Din păcate, blonda nu a reușit să se descurce prea bine cu banii și nu a putut să facă rost la timp de 3.000 de euro pentru a putea rămâne cu un apartament care valorează de 100 de ori mai mult.

Cu câțiva ani în urmă, Vica Blochina se lăuda în fața unui reporter de televiziune cu apartamentul ei plin cu obiecte de lux care, după renovare, arăta ca din reviste.

„Din 2007 ne-am mutat. Eu iubesc casa, îmi place să stau acasă și îmi place să mă simt bine. Renovarea a ținut vreo 3 luni de zile.

Acest tablou este cu Angelina Jolie făcut de Craioveanu. Eu iubesc tablourile și îmi plac lucrurile valoroase. Acesta este tot al unui pictor român, l-am cumpărat în 2006 cu 1.500 de euro. În câteva luni a ajuns să coste 5.000 de euro.

Eu întotdeauna mi-am dorit să am o casă albă, îmi plac culorile deschise și calde. Peretele ăsta l-am construit pentru a-mi face un dressing, pentru că nu aveam niciodată unde să-mi pun lucrurile. Am păstrat candelabrele de cristal, iar vitrina din față am adus-o din Asia. Am adus antichități de peste tot din lume.

La mine se mănâncă tot timpul din veselă de cristal sau din porțelan. Eu nu pot să mănânc din farfurii de unică folosință”, spunea Vica Blochina într-un interviu, la un post de televiziune, scrie wowbiz.ro.