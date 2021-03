Victor Pițurcă a ajuns la 64 de ani, nu îmbătrânește fizic și se menține într-o formă fizică de invidiat. Fostul selecționer al echipei naționale nu a luat kilograme în plus niciodată. Și este invidiat pentru podoaba capilară care nu a albit. Tehnicianul a vorbit despre stilul de viață pe care îl duce. O mare schimbare pe care a făcut-o în urmă cu câțiva ani este legată de fumat. „Piți” suda țigările, dar la un moment dat a decis că e cazul să abandoneze acest viciu.

Victor Pițurcă nu îmbătrânește fizic. Care sunt secretele fostului selecționer al echipei naționale a României

În ceea ce privește mâncarea, fostul atacant se aprovizionează de la propria fermă. Și evită astfel produsele comerciale. „Eu nu consum decât fructe și legume de la ferma mea, carne, ouă și lapte de țară. Și m-am lăsat de fumat de tânăr. În plus, am grijă să fac sport regulat. Iar faptul că nu am încărunțit așa de tare să știți că e genetic, mama este așa”. A afirmat Victor Pițurcă pentru playsport.ro.

Este foarte supărat pentru că a primit porecla „Satana”. „Aceste povești nu-și au rostul nici măcar în glumă”

Altfel, Victor Pițurcă a dezvăluit că este foarte deranjat pentru că a primit porecla „Satana”. Din cauza vestimentației afișate de-a lungul timpului, una închisă la culoare. Dar și pentru că avea numărul de înmatriculare al mașinii 666.

„Nu doar că e o prostie, dar mă și deranjează teribil treaba asta, pentru că eu am fost crescut într-un anume fel. Eu când eram copil, de exemplu, nu mă culcam niciodată până nu spuneam rugăciunea „Înger, îngerașul meu”. Așa m-au crescut părinții mei, iar aceste povești nu-și au rostul nici măcar în glumă”. A mai spus Victor Pițurcă pentru sursa citată.