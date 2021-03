Victor Pițurcă este aproape de Steaua, echipa finanțată de Armată, care evoluează în liga a 3-a. Chiar dacă fostul selecționer nu s-a alăturat oficial proiectului, el se implică de la distanță. Și îl ajută cu sfaturi pe Daniel Oprița, fostul său jucător în perioada în care cei doi colaborau în Ghencea. Acum, Oprița îi antrenează pe „militari” și se consultă cu „Piți”, după cum el însuși a recunoscut. Nu este exclus faptul ca Pițurcă să vină la Steaua împreună cu investitori.

Victor Pițurcă este așteptat cu brațele deschise la Steaua

„Eu mai vorbesc la telefon cu domnul Pițurcă. Victor Pițurcă ar veni să susțină echipa. Poate să aducă niște oameni cu bani. Nu știu dacă ar veni antrenor dacă vom promova, că aș mai sta.

N-am nicio clauză, contractul meu expiră la 30 iunie. Dacă promovăm și se mai dorește colaborarea cu mine vom vedea. Eu am vorbit cu domnul Pițurcă și i-am spus că-l aștept să vină alături de noi. E nevoie de experiența dânsului și am încredere că va veni”. A declarat Daniel Oprița în cadrul emisiunii Națiunea Stelistă.

Steaua se află în Seria a IV-a a ligii a 3-a și ocupă prima poziție în clasament. Pe locul al 2-lea se află cei de la FCSB 2. Primele două clasate din fiecare serie vor merge la baraj. În primul baraj, campioana și vicecampioana din Seria 4 vor înfrunta primele două clasate din Seria 3.

Gigi Becali vrea să împiedice echipa Armatei să promoveze

Gigi Becali are un mare obiectiv declarat. Finanțatorul celor de la FCSB vrea să-i împiedice pe cei de la Steaua să ajungă în liga a 2-a.

„Echipa asta a lui Talpan, că el e părintele spiritual, mănâncă banii de la stat. Dar nu o să le meargă așa la infinit. Oricum, stați liniștiti că vor mai sta încă un an în Liga 3, deoarece nu vor trece de echipa noastră a doua.

Voi trimite artileria grea la meciul cu ei. Și uite cum vor mai pierde încă un an. Am auzit că deja încep să se intereseze pe la ăștia de pe lângă mine pe cine oare am eu de gând să îi trimit de la prima echipă să joace împotriva lor.” Spunea Gigi Becali.