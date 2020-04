Pițurcă a spus că are testele din Anglia, după ce fiul său, Alexandru, a achiziționat mai multe de la un prieten. Este vorba despre teste rapide, dar care nu sunt foarte precise, în opinia specialiștilor.

„Stăm acasă, purtăm măști dacă ieșim, ne spălăm tot timpul, curățenie tot timpul. E foarte greu să nu iei contact, îți vine și femeia de serviciu, mai vine și Alexandru.

Alex mi-a spus că are o cantitate mai mare, dacă sunt interesat. Am fost interesat. Și mi le-a trimis. Când vine la Alex la mine îi fac testul. Celui care vine la mine îi fac testul. Nu intră la mine până nu îi fac testul. Am cumpărat niște teste pentru familie. Dacă vine cineva străin, îl testez. Nu intră nimeni la mine în casă netestat”, a spus Victor Pițurcă, pentru AntenaSport.