O nouă plecare de la ProTv. A rupt contractul după 15 ani de colaborare

După ce timp de 15 ani s-a aflat la pupitrul știrilor, dar a prezentat și diferite emisiuni la ProTv, Geanina Ilieș (37 de ani) a decis să rupă colaborarea cu postul de televiziune. Ea a declarat că vrea să se ocupe de afacerile personale, dar și de imaginea ei.

Colaborare de lungă durată

Geanina Ilieș s-a lansat în showbiz-ul românesc în octombrie 2007, când a câștigat concursul de frumuseţe „Miss Fotomodel România“. De pe podiumul de modă a ajuns apoi direct la pupitrul de stiri. A avut o carieră în televiziune timp de 15 ani.

Pe lângă buletinul de știri, Geanina Ilieș a fost concurentă și la emisiunea Ferma, dar a prezentat și „Gospodar fără pereche”. În 2021, a prezentat emisiunea „Hai să fim super”, la Pro Tv Plus, unde a avut ca invitați foști sau actuali sportivi de top ai României.

Prezentatoarea a cochetat și cu actoria și a jucat în mai multe pelicule cum ar fi ”Summer Holiday”, „Hellhounds” sau ”Contra timp 2”, dar și în serialul ”Cu un pas înainte”.

S-au schimbat prioritățile

Anul acesta, însă, Geanina Ilieș a decis să întrerupă colaborarea cu postul de televiziune pentru a se concentra pe afacerile personale, dar și pe imaginea sa.

„Cel puțin în perioada asta sunt într-o schimbare la nivel psihic. Cred că toți trecem, după o anumită vârstă prin asta, începem să gândim altfel, nu știu, cred că ne maturizăm! Știm exact ce vrem de la viață!

Începem să ne iubim mai mult, ne respectăm mai mult și începem să prioritizăm toate lucrurile pe care le vrem pentru noi. Acum îmi doresc sănătate, liniște sufletească, că, în rest, mi le fac eu pe toate!”, a declarat Geanina Ilieș.

Ea a recunoscut că și-a făcut și o operație estetică la nas. „Nu am să spun niciodată nu intervențiilor estetice atâta timp cât sunt făcute corect, nu sunt exagerate. Nu-mi plac scimbările radicale însă. Am apelat la intervenții non-invazive, mi-a luat mult să mă gândesc dacă să fac sau nu operația de rinoplastie. La 35 de ani am făcut-o. Am avut o deviație de sept, a fost destul de complicat la mine. N-aș mai schimba absolut nimic fizic la mine“, a mai spus Geanina Ilieș, potrivit click.ro.