S-a întors roata. Viorica Dăncilă râde de Ciolacu: Putea candida cel mult pentru o organizaţie locală

Viorica Dăncilă, fostul lider PSD şi candidat la prezidenţiale, îi cere demisia lui Mercel Ciolacu, pentru rezultatele slabe din cadrul alegerilor prezidențiale. Aceasta a transmis că înfrângerea lui Ciolacu este „cel mare eşec politic al Partidului Social Democrat” din istoria partidului. În cadrul postării, Dăncilă susține că Ciolacu este lipsit de calități și este potivit „cel mult pentru o organizaţie locală”. De asemenea, fostul lider PSD îl acuză pe Marcel Ciolacu de trădare și sabotaj, în 2019 făcând campanie împotriva ei.

Cuvinte dure din partea Vioricăi Dăncilă

Viorica Dăncilă consideră că PSD nu a putut să se califice în turul 2, pentru prima dată de la Revoluție, din cauză că nu a avut un candidat suficient de bun. Ea îl acuză pe Ciolacu că a încercat să o saboteze, dar, cu toate asta, tot a reușit să intre în turul 2 în anul 2019.

„Demisia, Marcel Ciolacu! A fost artizanul celui mai mare eşec politic al Partidului Social Democrat, de la înfiinţarea sa şi până în prezent. PSD a ratat, pentru prima dată de la Revoluţie, intrarea în turul 2 al alegerilor prezidenţiale, pentru că nu a avut candidat! Marcel Ciolacu putea candida cel mult pentru o organizaţie locală, la calităţile care îl recomandă! Iar ceea ce s-a întâmplat acum ne arată tuturor că am dreptate! Când am candidat, în 2019, împotriva preşedintelui în funcţie, nu mai eram prim-ministru, iar mulţi preşedinţi din organizaţiile de partid, la ordinul lui Ciolacu, m-au trădat şi au făcut campanie împotriva mea!

Cu toate acestea, am obţinut 2.051.275 de voturi în turul 1, am intrat în turul 2 al alegerilor prezidenţiale la mare diferenţă de următorul candidat, mult peste ce a obţinut Ciolacu acum - 1.769.419 voturi! Am fost denigrată, s-au plătit articole împotriva mea din propriul partid, dar nu au existat niciodată acuzaţii de corupţie”, a scris Dăncilă pe Facebook.

Dăncilă despre Ciolacu „Slaba pregătire, minciunile, lipsa de asumare, guvernarea proastă”

Dăncilă trece în revistă toate defectele pe care le vede în Ciolacu. De asemenea, aceasta susține că el a putut candida doar prin viclenie.

„Slaba pregătire, minciunile, lipsa de asumare, guvernarea proastă, condamnarea la sărăcie, legăturile cu persoane cu posibile probleme penale, încurajarea lingușitorilor din preajmă și aroganța liderului PSD au condus la această situație greu de imaginat! Marcel Ciolacu , președinte al „noului” PSD, prim-ministru în funcție, cu un aparat de partid la picioare, cu oameni care l-au susținut, a ratat, pentru prima dată de la Revoluție, intrarea în turul 2 al alegerilor prezidențiale pentru PSD! Fără a crea empatie, fără carismă și, în consecință, fără „fani”, nu a fost niciodată o locomotivă pentru PSD, iar ascensiunea sa a fost posibilă doar prin viclenie și trădare!”, a scris aceasta.

Marcel Ciolacu pătează imaginea partidului

În ultima parte din mesaj, Dăncilă declară că cel mai bun mod prin care Ciolacu poate repara imaginea partidului este prin a-și da demisia.

„Scorul dezastruos obținut de Marcel Ciolacu este o lovitură puternică dată oamenilor din partid care cred în valorile social-democrate, oameni de bună-credință, mulți dintre ei marginalizați sau eliminați de Marcel Ciolacu!