Războinicii din noul sezon Survivor România. Cu cine se vor duela Faimoșii

PRO TV a anunțat lista completă a concurenților de la Survivor România 2023. 12 Războinici și 12 Faimoși se vor duela pentru premiul de 100.000 de euro. În doar câteva zile, telespectatorii își vor putea susține preferații.

Noul sezon Survivor România va începe pe data de 9 ianuarie.

Războinicii și Faimoșii din Survivor România 2023

Războinicii se vor duela cu cele 12 vedete care sunt pregătite să își testeze limitele. Echipa Faimoșilor este formată din: Carmen Grebenișan, Jorge, Ada Dumitra, Ionuț Iftimoaie, Maria Constantin, Remus Boroiu, Bianca Patrichi, DOC, Vica Blochina, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Gheboasă.

Potrivit informațiilor transmise de PRO TV, echipa Războinicilor este formată din: Alin Chirilă – luptător MMA, Alexandra Porkolab – manager Marketing și Vânzări, Robert Moscalu – barman, Lucianna Vagneti – antrenor personal, Dan Ursa – director zonal vânzări, Maria Lungu – designer vestimentar, Andrei Krișan – antrenor personal, Daria Chiper – baschetbalistă, Răzvan Danciu – student, Andreea Moromete – creator de conținut, Andrei Neagu – actor și Codruța Began – profesor educație fizică și sport.

„Ne-ați așteptat, iar noi ne-am gândit la acest moment. Un sezon mai tare ca niciodată este aproape de începere, așa că ne bucurăm să fim împreună de trei ori pe săptămână! Este oficial – în fiecare luni, marți și miercuri vă așteptăm la PRO TV și pe VOYO să descoperim cum decurge lupta dintre cele două triburi. Națiune Survivor… pregătiți?”, a declarat Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii de la PRO TV.

Câți bani câștigă Vica Blochina de la PRO TV

Vica Blochina este una dintre concurentele Survivor România 2023. Ea a dezvăluit deja și cât va câștiga pe săptămână de la PRO TV.

„Aş rămâne singură pe insulă cu Iftimoaie. Am mai fost, mă pot baza pe el. Cum am fost convinsă să merg la Survivor? Plec pe bani mulţi în vacanţă, fac şi detox. Este pentru prima oară în viața mea în care mă stresez, după ce am semnat, pentru că îmi e frică de foarte multe lucruri”, a spus Vica Blochina în emisiunea La Măruță.