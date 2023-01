Ce s-a întâmplat cu Theo Rose în timpul sarcinii. „Am văzut groază și neputință în ochii ei”

În primele zile ale noului an, Theo Rose a mers la Spitalul Fundeni, alături de Codin Maticiuc, pentru a le face o surprize copiilor grav bolnavi. Cântăreața în vârstă de 25 de ani a cântat pentru ei și a donat bani. Cu toate astea, vedeta a povestit că a rămas marcată de ce a văzut acolo, fiind și însărcinată.

„Noi am început anul așa. Cu o mare de conștientizări și recunoștință. Problemele noastre nu mai sunt probleme. În fața a ceea ce am văzut la Spitalul Fundeni – secția Hematologie pediatrică, suntem toți egali și în dependență de serviciile medicale și voia Lui Dumnezeu. Mulți dintre copiii pe care i-am vizitat păreau a fi perfect sănătoși. Alții, deși vizibil în stare mai gravă, aveau toate speranțele că lucrurile se vor îndrepta. Însă de părinții lor ți se rupe inima. Îmi părea rău că trebuia să plec și să las mamele acolo, singure. N-aș vrea să fiu singură cu gândurile mele într-o asemenea situație”, mărturisește Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose, cu ochii în lacrimi

Mai mult, Theo Rose i-a promis unei mamei de vârsta ei că se va ruga pentru copilul ei. Aceasta a declarat că nimeni nu merită să sufere atât de mult pe această lume și că oamenii trebuie să fie mai implicați.

„Am intrat într-un salon unde o mamă de vârsta mea stătea cu bebelușul de un an și puțin, Nicolas. Am văzut groază și neputință în ochii ei. I-am promis că o să mă rog pentru ei. Mi se pare extraordinar că putem ajuta ca spitalele care găzduiesc toată suferința și panica asta să fie cât mai primitoare, blânde și dotate. Cine îsi permite să doneze 2€ sau 4€ lunar, să nu ezite s-o facă. Dacă nu există suficientă motivație, vă recomand și vouă o vizită la Fundeni. Veți vrea să le dați tot ce aveți”, a mai notat Theo Rose pe rețelele de socializare.