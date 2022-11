Bărbatul care i-a furat inocența lui Theo Rose. „O pasiune toxică, bolnăvicioasă. Nu avea cum să reziste.” Puțini știu asta

După despărțirea de Alex Leonte, Theo Rose urmează să-l facă tată pe regizorul serialului „Clanul”, Anghel Damian. Chiar dacă s-a iubit ani de zile cu nepotul lui Nea Marin, artista a povestit că nu el a fost bărbatul care i-a furat inocența.

Theo Rose a povestit că și-a pierdut inocența la 18 ani, dar cu un alt iubit, nu cu Alex Leonte. Ea a mai avut o relație de un an extrem de toxică și care nu ar fi funcționat pe termen lung.

„Prima dragoste adevărată a cam fost pe la 18 ani. Am cunoscut un băiat din Timișoara și mi s-a pus pata pe el rău de tot. Bine, nu am luat în considerare chestia asta prima dată. Nu m-am gândit că o să fie asta iubirea tinereții mele.

Chiar nu m-am gândit la asta! Am zis: cine e mă ăsta? Nu are cum să îmi placă mie de ăsta, cum o să fiu eu cu el? Uite că a fost. Am fost un an de zile împreună, a fost o pasiune toxică, bolnăvicioasă. Nu avea cum să reziste peste timp. Eram în stare să fac multe chestii”, a mărturisit Theo Rose în podcastul lui Damian Drăghici.

Theo Rose este însărcinată

După despărțirea de Alex Leonte, Theo Rose și-a găsit liniștea lângă regizorul și actorul Anghel Damian. Aceasta a anunțat că este însărcinată cu noul iubit după doar câteva luni de relație.

„Vă pup de la filmări. E adevărat! O să aveți un nepoțel sau o nepoțică. Când iese, vreau să-l strigați «nepoate» sau «nepoată», depinde. Să fim sănătoși cu toții!”, a transmis Theo Rose pe Instagram.

Și părinții vedetei au confirmat că este însărcinată cu regizorul serialului „Clanul”. „Pe noi ne-a anunțat Theo încă de la începutul lunii noiembrie despre marele eveniment. Am sărit în sus de bucurie, fiindcă am și eu o vârstă și deja așteptam de ceva vreme nepoți. Care se cam lăsau așteptați. Theo, cea mai mică fată a noastră, e cea care ne-a făcut marea bucurie! Voi fi cel mai fericit bunic din lume. Noi, aici, la țară, suntem mai conservatori. Așa că nu ne-am fi dorit să aflăm de prin ziare marea veste. Theo, draga de ea, a știut asta, și a preferat să ne anunțe printre primii. Nici nu vă puteți închipui ce bucurie ne-a făcut”, a transmis, încântat, tatăl lui Theo Rose.