Theo Rose, înlocuită? Bărbatul a fost surprins în mașină în compania altei femei

În ultimele luni, artista a fost aspru criticată pe rețelele de socializare imediat ce s-a aflat de relația cu Anghel Damian. Chiar Teo Trandafir a sărit să-i ia apărarea în timpul emisiunii pe care o moderează la Kanal D. Aceasta a sfătuit-o să nu pună la suflet vorbele răutăcioase.

„Vorba lui Theo Rose, dacă nu ne despărțim noi, cine să se mai despartă. Nu e nici prima, nici ultima. Nu înțeleg ce treabă au internauții la treaba asta”, a spus Teo Trandafir.

Nimeni nu a înșelat pe nimeni

Actrița din serialul „Clanul” le-a răspuns în repetate rânduri celor care au judecat-o, deși inițial a explicat că a fost o despărțire de comun acord și nu s-ar fi pus problema unei infidelități.

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni! Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și de corectă cu Alex. El vă poate confirma chestia asta”, a spus Theo Rose într-un video postat pe Instastory.

„Eu nu mă fac că plouă. Eu văd tot ce se întâmplă în jurul situației ăsteia și stau și încasez. Dacă Dumnezeu a îngăduit să se întâmple așa, înseamnă că știe el mai bine de ce și că o fi mai bine. La final toți ne despărțim, că ne desparte moartea, că ne despărțim noi, tot aia”, a mai spus Theo Rose în urmă cu puțină vreme pe contul de Instagram.

Nepotul lui Nea Mărin a ieșit de pe piața burlacilor?

Se pare că Alex Leonte a trecut rapid peste despărțirea de artistă, mai ales după ce a fost victimizat timp de aproape trei luni. Tânărul a fost surprins, recent, în oraș cu o altă fată. Manuela Lupașcu este o cunoscută influenceriță din București. Cei doi au ieșit la o cafenea, unde au stat la povești timp de câteva ore și apoi au plecat împreună cu aceeași mașină, potrivit celor de la Cancan.