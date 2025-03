Atac israelian în Fâșia Gaza, în ziua de Eid al-Fitr. Opt persoane, inclusiv cinci copii, au decedat

Un atac israelian a avut loc duminică, în ziua de Eid al-Fitr, în Khan Yunis, situat în sudul Fâşiei Gaza, în urma căruia cel puţin opt persoane au fost ucise, inclusiv cinci copii. Atacul a vizat o locuinţă şi un cort în care se aflau persoane deplasate, potrivit salvatorilor din cadrul Apărării Civile din Fâșia Gaza. Acest incident s-a întâmplat după ce, cu o zi înainte, atât Israelul, cât şi mişcarea islamistă Hamas au anunţat că au primit o propunere de armistiţiu din partea mediatorilor.

„Opt martiri, inclusiv cinci copii, au fost ucişi într-un atac aerian israelian asupra unei case şi unui cort în care se aflau persoane deplasate, la Khan Yunis, (duminică) înainte de zori”, a declarat Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al Apărării Civile, pentru AFP.

Duminică, în prima zi a sărbătorii care încheie Ramadanul, un atac israelian a avut loc, după ce atât Israelul, cât şi Hamas au confirmat primirea unei noi propuneri de armistiţiu din partea mediatorilor.

Un acord de încetare a focului, care fusese stabilit pe 19 ianuarie după mai bine de 15 luni de conflict în Fâşia Gaza, s-a prăbuşit pe 18 martie, când Israelul a reluat atacurile aeriene şi ofensiva terestră în regiune.

