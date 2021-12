Codin Maticiuc a avut o noapte cu cântec. A fost arestat de două ori, scandalul cu polițiștii, unul de pomină

Codin Maticiuc, personaj monden foarte cunoscut în România, a avut probleme cu legea, în urmă cu câțiva ani, în timp ce se afla la Monte Carlo. El a reușit performanța de-a fi arestat de două ori în aceeași seară și a vorbit, acum despre acea experiență nefericită.

Codin Maticiuc a fost arestat de două ori în aceeași seară, la Monte Carlo

„Încercau, cumva, prin gesturi să ne facă să ieșim afară. Ei nu voiau să intre acolo. Niciun bodygurad nu voia să intre după noi, efectiv. Erau în costum, în pantofi și se gândeau: «Intrăm așa, care-i procedura?» Până la urmă, noi am ieșit afară, normal, oamenii ne luaseră hainele de pe jos. Ne-au luat, ne-au băgat în prima baie. Pac, au intrat, ne-au acoperit. Noi eram în chiloți. Ne-au băgat într-o baie și ne-au pus hainele pe noi. Între timp, au chemat poliția și pompierii. Acolo nu vine salvarea, la Monaco, vin pompierii.

Am ieșit afară. Pe mine m-au preluat niște polițiști, iar pe el l-au preluat ăștia de la SMURD, că-i curgea sânge. Pompierii lor l-au legat efectiv de targă, pentru că el gesticula și zicea: «Vreau să rămân să beau»”, a povestit Codin Maticiuc, amintindu-și despre acea noapte „cu cântec”.

„Eu nu mai plătesc, ca să știți”

„Mie poliția mi-a zis că trebuie să vă ducem și pe dumneavoastră la spital, dar o să vă ducem noi. Am zis OK! Dar aș vrea să intru înăuntru, să-mi iau prietena. Zic, nu, nu mai puteți să intrați, că nu se mai poate. Noi suntem Poliția din Monaco. Și am zis OK, sunteți Poliția din Monaco, puteți să vorbiți, vă rog, și cu patronul pentru că nota e la mine. Eu nu mai plătesc, ca să știți. Dacă mă luați de aici, eu nu mai plătesc nota. Ah, atunci să intrăm, au zis”, a mai afirmat Maticiuc.

