Cât cere Maria Constantin pentru un spectacol la nuntă. Lista tarifelor artistei

Maria Constantin este una dintre cele mai căutate interprete de muzică populară la nunți, botezuri și aniversări. Cu toate astea, fanii trebuie să scoată din buzunar sume uriașe pentru a se bucura de spectacolul ei.

Pentru o oră de cântat, Maria Constantin cere 1.500 de euro, fără formație. Pentru o noapte întreagă de cântat cu trupa, artista percepe un preț de 8.000 de euro. Prețul diferă și de la o locație la alta, potrivit Cancan.

Cine este Maria Constantin

Maria Constantin s-a născut în data de 12 martie 1987, la Bălcești, în județul Vâlcea. Are 35 de ani, o greutate de 54 de kilograme și o înălțime de 1,62 m. Ea a fost căsătorită cu Ciprian Vasile Tapota și Marcel Toader. Divorțul de fostul soț al Gabrielei Cristea a fost extrem de controversat.

„Nu mai contam, eu nu mai existam. Asta e cel mai dureros, atunci când partenerul tău trece pe lângă tine ca și când n-ai fi, nu mai există comunicare, apreciere. Te simți în plus, am considerat că, decât să fiu în plus, mai bine stau singură și cu siguranță Dumnezeu a avut grijă și a pus ceva deoparte pentru mine’, a declarat Maria Constantin.

Acum, artista de iubește cu Robert Stoica și visează să devină mireasă. „La un eveniment pur și simplu, nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar cred că atracție la prima vedere, voiam să aflu cât mai repede să aflu ce e cu el, să aflu de unde a venit, de unde a răsărit. A fost atracția foarte mare, apoi au urmat și celelalte calități, e un om cald, un om bun, calm, care nu vorbește niciodată necontrolat, aveam nevoie de un om care să mă înțeleagă, să meargă cu mine la evenimente, să mă asculte, contează enorm de mult‘, a dezvăluit Maria Constantin de la Survivor 2023.

Maria Constantin participă și la Survivor 2023.