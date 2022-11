Cazul revoltător al fostei concurente de la Insula Iubirii. Larisa Cristiana ajunge pe masa de operații din cauza unui pretins dentist

Mai exact, Larisa a făcut o criză de măsea în miez de noapte și a căutat un cabinet stomatologic deschis non stop pentru a-și rezolva problema. Și l-a găsit, doar că a fost de departe cea mai proastă alegere. La fața locului cel care spune că este medic, fără radiografie, tratament sau investigații amănunțite așa cum presupune o astfel de situație, a decis să îi scoată măseaua. Doar că sub ea se afla o infecție imensă, care a ajuns se pare în sânge. Uluit de ce s-a întâmplat medicul în cauză găsește repede și remediul. Timp de trei zile pacienta care era într-o stare din ce în ce mai gravă, a luat paracetamol la prescrierea acestuia. Doar că evident, acest medicament nu a fost suficient, iar vedeta a ajuns la urgență, a fost operată și acum riscă să fie tăiată pe față pentru a se putea extrage infecția ce s-a localizat sub mandibula spre gât. Cert este că vedeta a reușit să facă și niște filmări în clinica unde s-a întâmplat întreaga situație și se vede acolo că lucrurile nu sunt deloc în regulă, iar în timp ce se cerea prezența managerului pentru a da socoteala, a răspuns chiar omul care făcea curat pe jos, a explicat avocatul Adrian Cuculis, cel care o reprezintă pe Larisa. “A fost deja depusă plângerea penală și probabil că este necesară o verificare a tuturor clinicilor pentru că în spatele unor anunțuri pe internet se ascund persoane care pentru câteva sute de lei, din nepricepere, pot să te omoare. Ca să fie tabloul complet, “stomatologii” încă scot dinți în miez de noapte” a precizat avocatul.