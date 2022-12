Exclusiv. Oana Zăvoranu, executată silit și de un amanet auto. Cum s-a ajuns aici

Cel puțin asta s-ar înțelege având în vedere decizia instanței de a încuviința executarea silită a vedetei.

De parcă nu ar fi fost suficient, având în vedere că Zăvo are zeci de procese de executare silită pe rol, la toate acestea se adaugă și o cere de faliment legat de clinica pe care o deține din pricina unei alte datorii de 700.000 de lei. Chimet Trade Center este firma care cere falimentul și care îi aparține lui Horia Vlădescu, fostul manager al clinicii Oanei Zăvoranu.

”Noi am cerut falimentul, are să ne dea aproximativ 700.000 de lei, bani datorați pentru perioada 2020-2021, în mare parte sunt din ultimul an. Eu am mai avut cu ea un proces, cu niște bani împrumutați. Procesul acela s-a câștigat acum câteva luni. Am și executat-o, i-am blocat conturile, am recuperat banii”, a spus Vlădescu pentru Cancan. Tot el a mai dezvăluit că firma pe care o conduce nu este singura către care Oana Zăvoranu are restanțe. ”Acum am cerut falimentul, ea este în situație de faliment. Când se va aduna toată masa credală, datoriile pe care le are depășesc cu mult bunurile aflate în activele societății. Societate care, de fapt, nu are bunuri, are niște leasing-uri și o chirie. Cam aici e problema. Clinica are aparatura în contract de credit și clădirea o are sub formă de chirie”, a declarat Horia Vlădescu.

Practic Oana Zăvoranu nu prea are nimic în acea clinică, asta pentru că aparatura, locația și tot ce mai este acolo sunt creditate și nu cumpărate. Cert este că dacă vedeta nu face ceva în acest sens riscă să piardă tot inclusiv casa în care stă și care este vânată și câștigată în primă instanță de către unul dintre foștii inculpați din dosarul vrăjitoarelor.