Gigi Becali l-a prins în capcană pe Nicușor Dan: „Nu mai are nici o șansă”

Primăria Generală a contestat la Judecătoria Sectorului 5 procedura de executare silită inițiată de Gigi Becali pentru recuperarea unei datorii de 770.000 de euro. Pe 7 decembrie, magistrații de la Sectorul 5 vor lua o decizie, urmând să respingă sau să aprobe contestația formulată de Primăria Generală. La jumătatea lunii octombrie, Gigi Becali a solicitat executarea silită a Primăriei pentru această datorie. Patronul FCSB este convins că această contestație formulată de Primăria condusă de Nicușor Dan, împotriva executării banilor publici nu va avea sorți de izbândă.

„Tată, eu am decizie definitivă, nu mai are nicio șansă. Eu am pus sechestru pe conturile Primăriei, că nu vrea să plătească, și el a făcut contestație. Acum să vedem dacă i-o acceptă. Nu cred că se va întâmpla asta. El vrea, pur și simplu, să tragă de timp, să mai amâne plata. Nu are nicio șansă. Să-mi dea banii!”, a Gigi Becali

Omul de afaceri a dat detalii legate de procesul în baza căruia a obținut ca primăria să-i plătească această sumă. El a explicat că datoria datează de 11 ani, de pe vremea fostului primar Sorin Oprescu, dar cel ce va trebui să o plătească este Nicușor Dan, actualul edil.

„Mă judec cu ei de 11 ani. Am câștigat, în sfârșit, am trecut de toate instanțele posibile, dar nu vor să dea banii. La mijloc este vorba de 770.000 de euro. Așa că am cerut executarea silită, după ce am vorbit cu avocații. Este vorba despre o expropriere”, declara Gigi Becali pentru cancan.ro.

FCSB datorează bani Primăriei Generale

Pe de altă parte, patronul FCSB se judecă într-un alt proces, tot cu Primăria Generală, pentru o datorie înregistrată de echipa de fotbal în contul chiriei Arenei Naționale. FCSB a pierdut, în luna februarie, procesul pe fond, dar a formulat recurs. Conform deciziei judecătorilor FCSB trebuie să achite Primăriei un milion de lei. Gigi Becali contestă datoria, spunând că a avut o înțelegere cu Gabriela Firea, primarul dinaintea lui Nicușor Dan, ca să nu plătească acești bani în contul chiriei. El spune că ar fi finanțat lucrările de schimbare a gazonului de pe terenul de fotbal.

„Nu avem, mă, bani datorați! Noi am convenit cu Primăria și am zis «Uite, dăm bani pentru gazon și scădem din chirie». Nu aveau bani de gazon. Și acum nu vor să se mai țină de cuvânt! O să facem recurs”, reclamă Gigi Becali.

Doar că această înțelegere, la care face referire, nu pare să se fi concretizat și în scris, printr-un acord. Drept care, Nicușor Dan, actualul edil, i-a cerut lui Gigi Becali să-și plătească datoriile. Cum acesta a refuzat, s-a ajuns la un proces câștigat pe fond de Municipalitate.

„FCSB pretinde că au existat înțelegeri între municipalitate și FCSB pentru compensarea acestor sume cu lucrări la gazon, dar astfel de înțelegeri, dacă le-a făcut cineva în trecut, nu au implicat juridic ALPAB. Administrația se face cu acte și contracte, nu cu vorbe”, a transmis Nicușor Dan, pe Facebook.