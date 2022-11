Gigi Becali, prădat de hoți. Infractorii au dat lovitura la stâna patronului FCSB

Cunoscut pentru averea sa considerabilă, omul de afaceri Gigi Becali, patronul FCSB, pare să fie o țintă importantă pentru răufăcători. Deși Becali împarte bani în stânga și în dreapta celor care au nevoie și îi solicită, infractorii au decis să-și ia singuri ceea ce aveau nevoie, din bunurile sale. Astfel, aceștia au descins în stâna patronului FCSB de unde au furat mai multe oi pe care le-au încărcat într-un autoturism. Inițial au reușit să scape, însă au fost identificați de poliție și reținuți pentru furt.

Prezentați în fața procurorilor, pentru adoptarea unei eventuale măsuri de reținere, hoții au fost puși în libertate, însă, magistrații considerând că nu merită să fie închiși pentru faptele lor.

Incidentul s-a petrecut, vineri, pe un câmp, unde oile au fost scoase la pășunat de ciobanul angajat de patronul FCSB. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, doi indivizi au ajuns cu o mașină în apropierea locului în care se afla turma de oi și au urcat mai multe animale în vehicul, înainte să fie surprinși de cioban.

Ei au reușit să fugă, astfel că angajatul lui Gigi Becali a anunțat polițiștii. A doua zi după incident, sâmbătă, acesta s-a prezentat la o secție de poliție și a depus o plângere penală arătând ce s-a întâmplat. Hoții au fost reținuți în scurtă vreme de oamenii legii care i-au identificat. Aceștia nu au mai găsit, însă, și oile.

Gigi Becali și turma sa de oi

În urmă cu câteva luni, Gigi Becali, a cărui familie s-a ocupat dintotdeauna cu creșterea oilor, povestea că aceste animale îi aduc cele mai mari satisfacții. El spunea că nici fotbalul și nici afacerile nu se compară cu timpul petrecut, pe pășune, alături de oile sale. Gigi Becali spunea că aceasta este pasiunea sa, să-și vadă animalele în fiecare zi.

„Zilnic stau jumate de oră, mă uit la ele cum pasc. Zilnic. Asta e bucurie, nu? Eu nu vând oile, le dau cadou. Am 150 de oi aproape. Dar eu am bucurie. Pentru mine e mai mare bucurie jumate de oră să văd, bucuria nu putem noi să o controlăm. Bucuria e mai mare când văd cum pasc oile decât un milion de euro. Aș vrea să câștig milionul, dar dacă-l câștig nu am bucurie cum am bucuriei când pasc oile. Bucuria e mai mare, că noi nu știm bucuria în ce este”, spunea Becali în luna mai.