Gigi Becali se teme să meargă în Africa, locul unde a ridicat o biserică: „Acolo sunt vrăjitori care fac vrăji și umblă pe sus”

Biserica din Rwanda este cea mai mare biserică creștină din Africa, a spus patronul FCSB.

Gigi Becali se teme să meargă să-și vadă biserica

Deși a finanțat biserica, Gigi Becali nu a fost niciodată să o vadă în realitate, pentru că, spune el, acea zonă este una periculoasă pentru oamenii bogați. El a ales să construiască o biserică în Africa după ce a fost contactat de un călugăr român. De asemenea, motivul pentru care a ales Rwanda a fost pentru că „acolo era loc”.

„M-a contactat un călugăr, preot român care face misiunea în Rwanda. Și am început ușor, ușor. Şi după dacă mi-a plăcut, adică am văzut că el avansează și îmi plăcea că el cu bani cât îi dădeam făceam foarte mult. Atunci am tot dat bani pentru că am văzut că face locuri frumoase și mi-a plăcut”, a spus Becali.

Mai mult, în biserica lui Becali oamenii din Rwanda au învățat chiar și limba română. Ei cântă imnul României și zic o parte din slujbă în limba noastră.

Omul de afaceri a mai construit o altă biserică în Uganda, aproape de Congo. Acolo, spune patronul FCSB, mănâncă mii de copii. De asemenea, aceștia beneficiază de finanțare pentru a veni în România și a învăța teologie, pentru a deveni preoți în țara lor.

Becali nu a fost niciodată la bisericile construite de el

Omul de afaceri a mărturisit că nu a fost niciodată la bisericile finanțate de el pentru că e necesar un vaccin special și, în plus, e o zonă periculoasă pentru oamenii bogați.

În biserica din Rwanda a venit Sfințitul Teodoros, care este considerat un om sfânt. „Știe toată lumea că e om sfânt. De ce? Pentru că umblă în comunele din Africa și acolo sunt vrăjitori care fac vrăji și zboară pe acolo pe sus. Și atunci el se duce și cu puterea crucii și le bate vrăjitoriile lor. Adică ăia nu mai pot să zboare, nu mai pot să facă nimic”, a mai adăugat Becali.

Aceasta a mai explicat că prin aceste întâmplări, comunitatea din satele africane respective se botează și devin creștini-ortodocși.

El și-a exprimat convingerea că în viitor, peste 10-20 de ani, foarte mulți tineri se vor călugării și se vor îndrepta mai mult spre Biserică, potrivit Antena 3 CNN.