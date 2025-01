Monden Meghan i-a enervat iarăși pe britanici. Ce a făcut soția lui Harry







Momentul lansării emisiunii de gătit a Ducesei de Sussex, Meghan Markle a fost criticat de un expert, având în vedere dificultățile economice ale momentului.

„Cu drag Meghan”, emisiune criticată de un expert britanic

Momentul lansării emisiunii de gătit sofisticată a lui Meghan Markle pe Netflix a fost criticat de un expert, având în vedere dificultățile economice ale perioadei. Acest lucru se întâmplă în contextul în care emisiunea lui Meghan de pe Netflix, „Cu drag, Meghan”, urmează să fie lansată pe 15 ianuarie, concentrându-se pe delicatese culinare alături de prietenii ei celebri.

Expertul regal și autorul, Hugo Vickers, a declarat pentru The Sun: „Tipul de mâncare pe care îl produce [Meghan Markle] nu va atrage mulți oameni care nu își pot permite să cumpere astfel de lucruri." Acesta a adăugat: „Multe persoane suferă, este o perioadă de dificultăți, în general. Nu știu exact ce vom face cu o vedetă într-o rochie albă, care nu poartă nici măcar un șorț, punând laolaltă toate aceste.. lucruri!"

Meghan, criticată și de un istoric regal

Emisiunea culinară a fost de asemenea criticată de istoricul regal Dr. Tessa Dunlop, care a spus că nu va rezona bine cu publicul.

Ea a declarat pentru Mirror: „Adică, hai, un reality show în care una dintre cele mai bogate femei din lume pretinde că ne poate învăța 'trucuri și sfaturi'.”

Demonstrând cum „putem încorpora aceste practici” în viețile noastre domestice, în timp ce se plimbă prin grădina ei de bucătărie luminată de soare, cu un coș retro în mână, înainte de a se ocupa de acele stupi de designer, plini de miere. Este atât de inaccesibil pentru majoritatea covârșitoare, încât este de râs."

Ducesa de |sussex, lăudată de fani

Fanii Ducesei de Sussex, totuși, au lăudat teaserul lansat al emisiunii pe rețelele sociale și abia așteaptă să o vizioneze pe platforma de streaming. Unul a scris: „Personalitatea lui Meghan strălucește pur și simplu.” Aceasta va fi o mare oportunitate pentru oameni să o cunoască direct!

Altul a adăugat: "OMG, îmi place deja asta!" Un alt comentariu s-a referit la blogul anterior de stil de viață al lui Meghan: „Acest lucru îmi amintește de autenticitatea ei de pe blogul TIG. Am iubit-o atunci și o iubesc acum. Sper să reușească dincolo de cele mai nebunești vise ale ei”.

„Cu drag Meghan”, emisiune cu opt episoade pe Netflix

La două zile după începutul anului 2025, Meghan a dezvăluit că avea o nouă serie Netflix care urma să aibă premiera în câteva zile. Seria de opt episoade urmărește Ducesa de Sussex în timp ce le oferă telespectatorilor sfaturile și trucurile ei personale pentru totul, de la rețete la îngrijirea casei.

Această serie continuă parteneriatul în curs de desfășurare dintre Meghan și Prințul Harry cu Netflix, care se apropie de data sa de reînnoire, și o vede pe Meghan îndreptându-se și mai mult spre spațiul de stil de viață, la câteva luni după ce și-a anunțat pentru prima dată brandul de stil de viață - American Riviera Orchard.

În trailerul lansat, care este pe melodia hitului din anii 1960 „Do You Believe in Magic,” Meghan gătește rețetele ei preferate, cumpără flori dintr-un magazin și este chiar văzută îngrijind albine într-un costum de apicultor, conform express.co.uk.

„Cu drag Meghan”, combină sfaturi practice și conversații sincere

Pe YouTube, Netflix subtitrează trailerul: „Această serie inspirațională, produsă de Meghan, Ducesa de Sussex, reimaginează genul programelor de stil de viață, combinând sfaturi practice și conversații sincere cu prieteni, noi și vechi."

Meghan împărtășește sfaturi și trucuri personale, îmbrățișând joaca în locul perfecțiunii și subliniind cât de ușor poate fi să creezi frumusețe, chiar și în cele mai neașteptate situații. Ea și invitații ei își suflecă mânecile în bucătărie, în grădină și nu numai, și te invită să faci la fel.