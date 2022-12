Vlad Popescu Piedone și-a lansat candidatura la Primăria Sectorului 5. Fiul lui Piedone va candida din partea PUSL

Vlad Popescu Piedone și-a lansat candidatura la Primăria Sectorului 5 din partea PUSL. Evenimentul s-a petrecut în fața a sute de membri și simpatizanți ai partidului, noul sediu al organizației Sectorului 5, din Șos. Alexandriei nr. 102, care s-a dovedit neîncăpător.

„Începând de astăzi, cetățenii pot veni aici pentru a sta de vorbă despre problemele cu care se confruntă. Vă asigur că atât eu, cât și colegii mei din organizație vom face tot ce este posibil pentru a le soluționa, pentru că nouă ne pasă de Sectorul 5. Fapte, nu vorbe!

De acum suntem împreună pentru a continua lupta începută de tatăl meu pentru schimbarea în bine a sectorului! (…) Este o onoare pentru mine să am susținerea dumneavoastră, dar în același timp este o mare responsabilitate. Avem multe probleme de rezolvat și multe proiecte de realizat”, a declarat fiul lui Cristian Popescu Piedone aflat în închisoare.

Mai trebuie menționat faptul că Lavinia Șandru este coordonator comunicare al Partidului Umanist Social Liberal.

Fiul lui Cristian Popescu Piedone a trecut la treabă

Într-o nouă postare, fiul lui Cristian Popescu Piedone a anunţat că este gata să stea de vorbă cu cetăţenii din Sectorul 5.

„Am avut parte astăzi de întâlniri emoționate cu cetățenii din Sectorul 5. Am vrut să le urez personal sărbători fericite, să stăm de vorbă, să mai povestim despre viața din sector, ca odinioară…

Am întâlnit oameni nostalgici, cu dor de ce a fost în sector până mai acum câteva luni. Nu-i bai! Va mai fi soare și pe strada voastră, a mea, a noastră…

Cât timp am să simt susținerea și iubirea voastră, cum am simțit astăzi, vă promit că nu mă dau bătut! Lupta pentru sectorul 5 continuă!

Vă mulțumesc tuturor celor cu care am stat de vorbă astăzi pentru încurajări și pentru cuvintele care au fost ca un pansament pentru suflet! Mulțumesc și celor care îmi trimit zilnic mesaje și care nu și-au pierdut speranța că, până la urmă, binele învinge și adevărul iese la iveală”, a scris Vlad Popescu Piedone pe contul său de Facebook.

Piedone a cerut din închisoare susținerea fiului la primărie

Cristian Popescu Piedone le-a cerut, din închisoare, locuitorilor sectorului 5 să aibă încredere în fiul său, Vlad Popescu Piedone.

„Fiul meu Vlad vă este la dispoziție așa cum v-am fost eu! Orice probleme aveți, orice planuri aveți pentru comunitate, vorbiți, vă rog, cu Vlad! Este tânăr, este părinte, este muncitor și, împreună cu echipa Piedone, poate face în sectorul 5 exact ceea ce trebuie! Împreună cu Vlad, continuați să faceți imposibilul… posibil”, a fost mesajul lui Cristian Popescu Piedone.

Reamintim faptul că fostul primar Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel București la 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv.