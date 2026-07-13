Incendiile de vegetație care au devastat provincia Almeria, din sud-estul Spaniei, continuă să facă victime. O femeie din Marea Britanie, în vârstă de 93 de ani, și-a pierdut viața din cauza rănilor suferite, iar numărul morților a ajuns la 13. În același timp, autoritățile din Spania caută în continuare cel puțin 10 persoane date dispărute, potrivit Reuters.

Femeia britanică fusese internată în spital după izbucnirea incendiilor, având arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corpului. Potrivit autorităților regionale din Andaluzia, aceasta suferea și de alte afecțiuni medicale.

Ea făcea parte din grupul de opt persoane transportate la spital în urma incendiului, dintre care patru au suferit răni grave.

Șeful serviciului regional de urgență, Antonio Sanz, a transmis un mesaj de compasiune familiilor tuturor victimelor, incendiul din Almeria fiind unul dintre cele mai grave produse în istoria recentă a Spaniei.

Autoritățile spaniole au anunțat că numărul persoanelor dispărute a crescut la 10, după ce au fost raportate încă două cazuri.

Serviciile medico-legale colaborează cu autorități din Franța, Marea Britanie și Belgia pentru înregistrarea oficială a disparițiilor. Familiile aflate în alte țări pot semnala dispariția rudelor și pot furniza probe ADN fără a fi nevoite să se deplaseze în Spania.

Până acum, victimele incendiului nu au fost identificate.

Printre cei dați dispăruți se află și omul de afaceri belgian Stanislas Verdonckt, în vârstă de 63 de ani.

Fiul său, virusologul Thomas-Wolf Verdonckt, a declarat că ultima discuție telefonică cu tatăl său a avut loc joi seara, cu puțin înainte de ora 21:00.

Acesta susține că tatăl său și vecinii nu au primit niciun avertisment din partea autorităților înainte ca flăcările să ajungă în apropierea locuințelor. În aceste condiții, oamenii ar fi încercat să se salveze pe jos, când incendiul era deja foarte aproape.

Autoritățile regionale resping însă aceste acuzații și spun că primarul localității le-ar fi recomandat să rămână adăpostiți în locul în care se aflau.

Președintele guvernului regional al Andaluziei, Juanma Moreno, a anunțat că incendiul a fost lichidat, iar zona afectată a fost securizată.

Duminică după-amiază, peste 1.000 de locuitori evacuați au primit permisiunea de a reveni în satele situate la nord de Los Gallardos.

Incendiul a distrus peste 7.000 de hectare de teren în această zonă.

Juanma Moreno a făcut apel la populație să rămână vigilentă, avertizând că riscul incendiilor rămâne foarte ridicat.

Potrivit acestuia, în Andaluzia izbucnesc, în medie, aproximativ 15 incendii de vegetație pe zi, iar în unele perioade numărul lor poate ajunge la 22.