Tragedie într-un club de noapte, ca la "Colectiv". Cel puțin 27 de morți și zeci de răniți, într-un incendiu devastator din Bangkok

O noapte de duminică într-un club de noapte s-a transformat într-un coșmar în Thailanda. Cel puțin 27 de persoane au murit și alte 63 au fost rănite, dintre care 22 se află în stare critică, anunță CNN și Sky News.

Tragedia s-a produs în urma unui incendiu violent care a mistuit clubul de noapte Na Ladprao din districtul Chatuchak, situat în nordul capitalei Bangkok. O anchetă, urmată de un proces va stabili vinovăția reală, dar durerea rămâne. Iată filmul evenimentelor.

Supraviețuitorii descriu scene de groază, spațiul fiind inundat complet de un fum negru și gros în doar câteva secunde, declanșând o busculadă uriașă către spatele clădirii.

Tragedia a izbucnit duminică seară, o perioadă extrem de aglomerată pentru localul foarte popular în rândul tinerilor și al muncitorilor migranți. Potrivit primelor informații oferite de premierul thailandez, martorii au observat inițial fum ieșind dintr-un panou electric situat în zona scenei, moment urmat imediat de o explozie puternică.

„Incendiul nu a fost atât de agresiv la început, însă fumul a cuprins 100% din incintă. Era peste tot. Majoritatea supraviețuitorilor se sufocau în momentul în care am ajuns”, a declarat Chakrit Khongkom (45 de ani), unul dintre primii pompieri sosiți la fața locului.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere exterioare arată momentul în care o masă imensă de fum negru izbucnește prin ușa principală, urmată în doar câteva secunde de limbi de foc care i-au pus pe fugă pe clienții aflați la terasa exterioară. Pompierii au avut nevoie de aproximativ 30 de minute pentru a pune incendiul sub control.

Pe măsură ce echipele de salvare scot trupurile neînsuflețite din ruinele clubului, multe dintre victime fiind găsite înghesuite în toalete, la nivelul autorităților din Bangkok a izbucnit o polemică aprinsă privind siguranța clădirii.

Guvernatorul din Bangkok, Chadchart Sittipunt a declarat public că localul deținea toate autorizațiile necesare și că existau ieșiri de urgență, însă propagarea extrem de rapidă a fumului toxic i-a dezorientat pe clienți, făcând evacuarea imposibilă.

Premierul Thailandei, Anutin Charnvirakul, prezent la locul dezastrului, l-a contrazis parțial pe guvernator. Bazându-se pe mărturiile disperate ale supraviețuitorilor, premierul a subliniat că flăcările din zona scenei au blocat ieșirea principală, forțând oamenii să fugă în panică spre spatele clubului, unde nu au găsit nicio ieșire de evacuare, devenind prizonieri în incinta toaletelor.

La primele ore ale dimineții, perimetrul de siguranță era încă înconjurat de zeci de rude sosite de urgență pe motociclete sau pe jos, așteptând cu durere vești despre cei dragi. Printre cei dispăruți se numără numeroși angajați ai clubului proveniți din Laos, care lucrau ca ospătari în local.

Echipele de intervenție au început recuperarea obiectelor personale, inclusiv a telefoanelor mobile care sunau încontinuu printre dărâmături.

Din perspectivă tehnică și de siguranță publică, acest incident prezintă izbitoare similitudini cu alte tragedii avute loc în cluburile de noapte, cum a fost în România tragedia de la “Colectiv”.

Experții în prevenirea incendiilor subliniază că utilizarea materialelor de antifonare neconforme și inflamabile, combinată cu blocarea sau absența rutelor secundare de evacuare, transformă orice defecțiune electrică minoră într-o capcană mortală în mai puțin de două minute.

Ancheta oficială aflată în desfășurare va trebui să stabilească responsabilitatea penală a administratorilor clubului Na Ladprao, concluzionează Sky News.