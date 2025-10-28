Ce pași trebuie să urmezi dacă ți-ai pierdut certificatul de naștere

Certificatul de naștere este un document esențial pentru toți cetățenii, iar în caz de pierdere, furt sau deteriorare, este necesar să se obțină un duplicat, care are aceeași valoare legală ca originalul. Duplicatul este emis de Serviciul de Stare Civilă din localitatea unde s-a înregistrat nașterea.

Solicitarea se depune, în mod obișnuit, la primăria unde a fost înregistrată nașterea, la compartimentul de stare civilă. Dacă persoana în cauză nu mai locuiește în acea localitate, cererea poate fi depusă la orice altă primărie din România, care va transmite documentația către registrul original.

Românii care locuiesc în străinătate pot face solicitarea prin Ambasada sau Consulatul României din țara de reședință, secția de Stare Civilă ocupându-se de transmiterea cererii către primăria de origine.

Pentru a obține duplicatul, este necesar să prezinți actul de identitate sau pașaportul, în original și copie, și să completezi o cerere tip primită la ghișeu. În cazul pierderii sau furtului certificatului, trebuie depusă o declarație pe propria răspundere sau un proces-verbal de la Poliție care să ateste situația.

Dacă cererea este depusă de altă persoană, este necesară o împuternicire notarială. Pentru copiii sub 14 ani, părintele depune propriul act de identitate și, dacă este posibil, o copie a certificatului copilului.

Termenul de eliberare a duplicatului este, în general, între trei și zece zile lucrătoare, dar poate fi mai mare dacă documentul se află într-un registru vechi sau dacă cererea este transmisă prin altă primărie sau printr-o misiune diplomatică.

Taxa pentru duplicat este de regulă între 10 și 30 de lei, variind în funcție de localitate. Plata se poate face la casieria primăriei, la ghișeele CEC Bank sau, în unele localități, online prin platforma ghiseul.ro.

Pentru cetățenii români din străinătate, procedura este similară: se depun documentele la consulat, iar certificatul poate fi ridicat personal sau printr-o persoană împuternicită.

Duplicatul emis este un document original, semnat și ștampilat, și nu se eliberează copii simple. În statele membre ale Uniunii Europene, cetățenii pot solicita în locul duplicatului clasic un extras multilingv de naștere, recunoscut internațional.

În cazul certificatelor deteriorate, fără cod numeric personal sau emise pe formulare depășite, autoritățile recomandă solicitarea unui certificat nou tipizat, cu elemente de securitate și CNP inclus.