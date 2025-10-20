Concedierea salariaților bolnavi, interzisă. Decizia pe care trebuie să o respecte toți angajatorii

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a clarificat, printr-un recurs în interesul legii, că interdicția de concediere a unui angajat aflat în concediu medical se raportează la momentul emiterii deciziei de concediere, nu la data comunicării acesteia sau la momentul în care aceasta produce efecte.

Decizia nr. 18/2025, pronunțată pe 29 septembrie și publicată în Monitorul Oficial nr. 967/2025, rezolvă o practică neunitară privind aplicarea articolului 60 alineatul (1) litera a) din Codul muncii, care prevede că „salariații nu pot fi concediați pe durata incapacității temporare de muncă stabilite prin certificat medical”.

Instanțele din România au avut două abordări diferite. Unele considerau că interdicția se aplică la momentul emiterii deciziei, altele că trebuie luat în calcul momentul comunicării sau data efectivă indicată în decizie ca ultimă zi de muncă. ICCJ a tranșat definitiv disputa, stabilind că orice act de concediere emis în perioada concediului medical este nul, chiar dacă este comunicat ulterior.

Judecătorii au subliniat că sintagma „nu poate fi dispusă concedierea” vizează momentul în care angajatorul hotărăște efectiv încetarea contractului de muncă.

Conform principiului „tempus regit actum”, legalitatea unui act se apreciază la momentul emiterii sale.

În plus, Codul muncii prevede suspendarea de drept a contractului individual de muncă pe durata concediului medical, ceea ce face imposibilă emiterea unei decizii valide de concediere. Rațiunea legii este protejarea angajatului în perioade de vulnerabilitate, când acesta nu își poate exercita drepturile sau obligațiile.

Decizia ICCJ are efect obligatoriu pentru toate instanțele din România, ceea ce înseamnă că fiecare tribunal și trebuie să respecte această interpretare a legii. Concret, orice act de concediere emis în timpul concediului medical este considerat nul și fără efect juridic.

Astfel, salariatul afectat are dreptul să solicite reintegrarea în funcția ocupată înainte de concediu și poate cere plata salariului corespunzător perioadei în care concedierea ar fi fost aplicată. Această hotărâre consolidează protecția legală a angajaților aflați în situații de vulnerabilitate, oferindu-le siguranță și continuitate la locul de muncă.