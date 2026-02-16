Cine este Karyna Shuliak. Tânăra din Belarus a ajuns moștenitoarea lui Jeffrey Epstein

Povestea Karynei Shuliak, tânăra originară din Minsk care a ajuns în cercul apropiat al lui Jeffrey Epstein, este una care îmbină ambiția personală, influența banilor și mecanismele discrete ale puterii. De la o studentă timidă din Belarus la beneficiara principală a unui testament de proporții, traseul ei, relatat de antreprenorul Adrian Soaita, a fost marcat de intervenții decisive și donații consistente.

„Karyna Shuliak a crescut în Minsk, unde prietenii din copilărie își amintesc că era o fată timidă și modestă, care studia dansul. După liceu, s-a înscris la Universitatea de Medicină (de Stat) din Belarus, la secția de stomatologie. În 2009, la 20 de ani, a plecat pentru prima dată în Statele Unite prin programul „Work and Travel" (varianta clasică prin care studenți est-europeni petrec o vară muncind și călătorind prin America).

Undeva în acea perioadă a fost prezentată lui Jeffrey Epstein. Intermediara a fost o femeie din Rusia, care îi mai găsea sporadic femei noi pentru masaj, plătite cu 300$ (știți voi de care masaj). Tariful era standard, prestația la fel. Nu existau variații pentru punctul de intrare în harem. Epstein a manifestat rapid un interes personal față de Shuliak”, și-a început relatarea antreprenorul.

„Primul pas concret a fost cursul de engleză. În noiembrie 2010, Shuliak s-a înscris la Spanish American Institute, o școală de limbi străine din Manhattan. Era un tipar pe care Epstein îl aplica sistematic: cursurile de limbă generau documentele necesare pentru o viză de student, cu condiția ca solicitanta să demonstreze că are resurse financiare, până la 20.000 de dolari, fie în cont propriu, fie de la un sponsor. Epstein plătea.

Shuliak a renunțat la studiile din Belarus fără să își termine facultatea și, în 2012, a aplicat la Facultatea de Medicină Dentară a Universității Columbia. A fost respinsă. Câteva săptămâni mai târziu, însă, a revenit cu pile. Dr. Ira Lamster, decanul colegiului dentar, a vorbit cu responsabilul pentru admiteri. Lesley Groff, asistenta lui Epstein, l-a contactat pe Dr. Thomas Magnani, dentistul personal al lui Epstein și profesor la Columbia, întrebând câte credite ar putea primi Shuliak din cursurile parcurse în Belarus. Lamster a recunoscut ulterior că „urmăream o donație majoră de la Epstein, deci a fost logic să accept cererea lui."

Shuliak a fost admisă ca studentă transferată, la 22 de ani, fără să îndeplinească cerințele academice. După admitere, Epstein a donat 100.000 de dolari unui proiect condus de Lamster. Cecul a fost livrat personal de unul dintre administratorii casei lui Epstein. Doi ani mai târziu, încă 50.000 au mers către fondul anual al facultății. În total, registrele financiare din dosarul Departamentului de Justiție a găsit plăți de 631.000 de dolari de la Epstein pentru studiile lui Shuliak. La Columbia, nu la vreo școală de cartier”.

Între timp, situația ei legală în SUA devenise precară. Își depășise termenul pentru viza de student, nu mai putea aplica pentru reînnoire. Epstein nu a lăsat lucrurile să băltească. L-a contactat pe Ian Osborne, un investitor britanic, care i-a recomandat calea prin Greg Craig, fost consilier al Casei Albe sub Obama, pe atunci partener la firma de avocatură Skadden Arps. Osborne a menționat în mesajele sale că Craig avea acces la Alejandro Mayorkas, șeful agenției de imigrare. Epstein a insistat asupra unui lucru: „I prefer her not to be a part of my file” („Prefer să nu facă parte din dosarul meu” n.r).

Consultările cu avocații de imigrare au confirmat de ce se temea: situația era complicată și opțiunile, limitate. Epstein a cântărit alternativele.

Soluția a venit pe altă cale: căsătoria. Până în august 2013, Epstein discuta direct cu o avocată de imigrare, Arda Beskardes, despre „căsătorie" Pe 9 octombrie 2013, Shuliak s-a căsătorit în New York cu o femeie americană pe nume Jennifer, o persoană care fusese anterior într-o relație cu Kimbal Musk, fratele lui Elon, după ce Epstein facilitase întâlnirea. Ambele erau listate la aceeași adresă: 301 East 66th Street, un apartament care apare obsesiv în dosarele Epstein. Aveau și un cont bancar comun.

Căsătoria a deschis calea către un Green Card pe baze familiale. În ianuarie 2015, Shuliak scria avocatei: „I have received my green card!! Thank you so much for all your help!!!” (Am primit green card-ul! Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor! n.r). În mai 2018, a devenit cetățean american. În octombrie 2018, Shuliak inițiase deja procedura de divorț. Un an mai târziu, divorțul era finalizat.

Între timp, relația cu Epstein continua. Cu afecțiune intensă, gelozie și control. Shuliak îl numea pe Epstein „the purest man out of all men" („bărbatul cu cel mai curat suflet” n.r) și își exprima gelozia față de alte femei din viața lui. Epstein, la rândul său, se plângea că nu o vede suficient și o presa să îl prioritizeze în fața presiunilor de la examenele de la facultate. Dezechilibrul de putere era masiv: Epstein, cu decenii mai în vârstă și enorm de bogat, controla avocații de imigrare ai lui Shuliak, taxa de școlarizare și locuința.

Epstein trimitea bani și familiei ei. Între 2013 și 2016, părinții lui Shuliak au primit cel puțin 80.000 de dolari în transferuri bancare la Minsk. Tatăl, Fedor Shuliak, ale cărui coordonate bancare fuseseră trimise de Karyna, apare ca destinatar în mai multe viramente. Părinții ei au vizitat SUA de trei ori, în 2012, 2017 și în 2019, cu mai puțin de o lună înainte de arestarea lui Epstein.

Epstein însuși obținuse o viză pentru Belarus, dar nu a mai apucat să o folosească.

Cu două zile înainte de moartea sa, pe 8 august 2019, Epstein a semnat un document notarial de 32 de pagini pe post de testament. Shuliak era principala beneficiară: 100 de milioane de dolari, jumătate sumă forfetară, jumătate într-un fond cu plăți lunare pe viață, plus 48 de diamante, inelul său cu diamant și toate proprietățile imobiliare, inclusiv apartamentele din Paris și New York, ranch-ul din New Mexico și insula privată Little St. James.

În seara zilei de 9 august 2019, Epstein a făcut ultimul său apel telefonic din închisoare. A sunat-o pe Shuliak. Conversația a durat 15 minute și nu a fost înregistrată. Când un gardian l-a întrebat cu cine vorbise, Epstein a răspuns că o sunase pe mama lui care murise în 2004. A doua zi dimineață, a fost găsit spânzurat în celulă.

După moartea lui Epstein, Shuliak a dispărut din viața publică. Nu are conturi pe rețelele sociale, nu dă declarații presei. Se crede că locuiește în New York. Shuliak nu a fost acuzată de nicio infracțiune în legătură cu ancheta Epstein.

Pe insula Little St. James, procurorii federali au fotografiat, după arestarea lui Epstein, un cabinet stomatologic complet echipat.

Shuliak a absolvit Columbia anul trecut. Are 36 de ani. Licența de practică dentară și-a obținut-o în Insulele Virgine Americane, acolo unde Epstein deținea insula”, a scris antreprenorul Adrian Soaita pe Facebook.