Peter Mandelson, chemat să dea explicații în Congresul SUA în ancheta privind cazul Epstein

Doi membri democrați ai Camerei Reprezentanților din Statele Unite i-au transmis o scrisoare lui Peter Mandelson, în care îi cer să răspundă la întrebările Comisiei de Supraveghere a Camerei, în ancheta care îl vizează pe Jeffrey Epstein, potrivit Sky News.

Fostul ministru britanic și fostul ambasador al Marii Britanii la Washington, Peter Mandelson, este chemat să depună mărturie în fața Congresului Statelor Unite în legătură cu relația sa cu Jeffrey Epstein.

Doi membri democrați ai Camerei Reprezentanților i-au transmis o scrisoare prin care îi cer să fie audiat în ancheta referitoare la cazul Epstein.

„Deși nu mai ocupați funcția de ambasador britanic în Statele Unite și v-ați retras din Camera Lorzilor, este clar că ați avut legături sociale și de afaceri extinse cu Jeffrey Epstein și dețineți informații critice referitoare la ancheta noastră privind operațiunile lui Epstein. (…) Au ieșit la iveală numeroase dovezi care demonstrează legăturile dvs. strânse cu Jeffrey Epstein pe parcursul mai multor ani”, este o parte din scrisoare.

Potrivit The Guardian, membrii menționează în scrisoare mai multe situații în care Mandelson apare fotografiat sau este citat în documentele făcute publice în ultimele două săptămâni din dosarele Epstein.

Mandelson trebuie să răspundă până la sfârșitul lunii, „din cauza urgenței și gravității acestei chestiuni”.

Peter Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a ocupat funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite între februarie și septembrie 2025. Premierul britanic Keir Starmer l-a demis după apariția informațiilor privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Mandelson a negat în repetate rânduri orice implicare în fapte ilegale și și-a cerut scuze pentru că a menținut relația cu Epstein.

Documentele au fost făcute publice în baza unei legi care obligă autoritățile din SUA să desecretizeze dosarele referitoare la Jeffrey Epstein și la Ghislaine Maxwell, confidenta și fosta sa parteneră.